Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Одежда
Одежда
© unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Вроде росли — а теперь пропадают: что не так с Yollo, который уходит с рынка

Yollo полностью покинет офлайн-ритейл в течение шести месяцев — «Коммерсант»

В течение ближайших шести месяцев бренд одежды Yollo планирует полностью уйти из офлайн-ритейла. Компания уже ведёт переговоры с владельцами торговых центров о досрочном расторжении договоров аренды.

Почему закрываются магазины

По данным "Коммерсанта", несмотря на шестикратный рост выручки в 2024 году, компания завершила год с убытком в 259 млн рублей.

Эксперты объясняют это двумя причинами:

  • неясное позиционирование бренда на российском рынке;

  • сложности с арендой площадей, ранее принадлежавших ушедшим иностранным сетям.

Онлайн и офлайн — всё под замком

Недавно Yollo закрыл и свой интернет-магазин. Журналисты пытались связаться с представителями бренда через соцсети и по телефону, но ответа так и не получили.

Ситуация в регионах

В Екатеринбурге у Yollo осталась лишь одна точка — в торговом центре "Пассаж". Судя по общим планам, её также закроют в ближайшее время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Мустафин: в Тюмени стабилизировались цены на массовые авто иностранных брендов сегодня в 7:11

Бентли дорожают, как золото, а "китайцы" стоят на месте: что творится с ценами

В Тюмени стабилизировались цены на массовые иномарки до 4 млн рублей, но премиальные авто продолжают дорожать из-за дефицита и высокого спроса.

Читать полностью » Жительница Челябинска зарегистрировала 90 мигрантов по поддельным адресам — МВД сегодня в 6:11

90 гостей на метре квадратном: челябинка устроила фиктивное общежитие

Жительница Челябинска фиктивно прописала у себя 90 мигрантов. Полиция вскрыла схему, возбудила уголовное дело и сняла иностранцев с учёта.

Читать полностью » Челябинская область заняла 7-е место в рейтинге регионов по числу геобрендов — ВШЭ сегодня в 5:28

Регион в тренде: Челябинская область в числе лидеров по геобрендам

Челябинская область вошла в число лидеров по количеству геобрендов в России: 12 брендов формируют имидж региона и развивают туризм.

Читать полностью » сегодня в 4:38

Сначала Хургада, потом Шарм: расписание новых рейсов из Челябинска

Авиакомпания «Россия» с октября запускает регулярные чартерные рейсы из Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — теперь у туристов больше выбора.

Читать полностью » Минздрав: заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 8% за неделю сегодня в 3:28

Каждый десятый — с температурой: Челябинск входит в сезон респираторных атак

В Челябинской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло на 8%, но вакцинацию против гриппа уже прошли полмиллиона жителей региона.

Читать полностью » В Екатеринбурге семьи с низким доходом могут получить компенсацию за оплату детсада сегодня в 2:27

Детсад с кэшбэком: кто в Екатеринбурге может получить компенсацию за ребёнка

В Екатеринбурге малообеспеченные семьи смогут вернуть деньги за оплату детского сада. Компенсацию оформляют через «Госуслуги» за шесть дней.

Читать полностью » Форум 100+ Technobuild: вице-мэр Галямов предложил расширить права девелоперов при реставрации сегодня в 1:18

Девелоперы получат ключи от прошлого? Екатеринбург обсуждает новые правила для памятников

В Екатеринбурге обсуждают новые правила для застройщиков: им могут разрешить самим определять предмет охраны памятников архитектуры.

Читать полностью » Уральская ассоциация туризма: Турция делает ставку на российских туристов сегодня в 0:17

Никакой политики — только выгода: курорты Турции перешли на прагматичный режим

Глава Уральской ассоциации туризма заявил о позитивных изменениях на турецких курортах: бизнес делает ставку на российских туристов и их комфорт.

Читать полностью »

Новости
Наука

В пустыне Нефуд обнаружены наскальные рисунки верблюдов возрастом 12 000 лет
Спорт и фитнес

Домашние тренировки с собственным весом снижают риски для суставов и сердца — данные специалистов
Дом

Плинтусы нужно очищать минимум раз в месяц, сухая уборка — раз в неделю
Красота и здоровье

Немецкие учёные: назальный спрей с азеластином снижает риск COVID-19 и простуды
ЮФО

Температура воды в Черном море в октябре 2025 года ниже прошлогодней
Культура и шоу-бизнес

Американская писетельница Дженнифер Арментроут выпустила к Хэллоуину книгу с ароматом чеснока
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что отказ от алкоголя не всегда восстанавливает печень
Авто и мото

Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet