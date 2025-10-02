Вроде росли — а теперь пропадают: что не так с Yollo, который уходит с рынка

В течение ближайших шести месяцев бренд одежды Yollo планирует полностью уйти из офлайн-ритейла. Компания уже ведёт переговоры с владельцами торговых центров о досрочном расторжении договоров аренды.

Почему закрываются магазины

По данным "Коммерсанта", несмотря на шестикратный рост выручки в 2024 году, компания завершила год с убытком в 259 млн рублей.

Эксперты объясняют это двумя причинами:

неясное позиционирование бренда на российском рынке;

сложности с арендой площадей, ранее принадлежавших ушедшим иностранным сетям.

Онлайн и офлайн — всё под замком

Недавно Yollo закрыл и свой интернет-магазин. Журналисты пытались связаться с представителями бренда через соцсети и по телефону, но ответа так и не получили.

Ситуация в регионах

В Екатеринбурге у Yollo осталась лишь одна точка — в торговом центре "Пассаж". Судя по общим планам, её также закроют в ближайшее время.