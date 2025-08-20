Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:47

Мода подождёт: как дочь Кидман сочетает подиум и школьные будни

Дочь Николь Кидман рассказала, как совмещает модельные показы и съёмки с учёбой в школе

Карьера в моде редко начинается так рано — но именно это случилось с 17-летней Сандей Роуз, дочерью Николь Кидман и музыканта Кита Урбана. Осенью 2024 года девушка впервые вышла на подиум, а всего через несколько месяцев оказалась на обложке модного журнала. И всё это — в перерывах между школьными уроками.

Первые шаги в индустрии

В октябре прошлого года Сандей дебютировала на подиуме, положив начало своей карьере модели. Чуть позже, в августе, она украсила обложку журнала Nylon, где рассказала о планах на будущее и своих интересах за пределами модной индустрии.

"У меня есть несколько интересов, которые я хотела бы развивать в колледже, — объяснила Сандей. — Кинорежиссура была моей мечтой с пяти лет, так что я надеюсь, что смогу изучать ее в колледже".

Помимо модельных контрактов, девушка активно ведет блог, где делится деталями своей жизни. В одном из последних постов она призналась, что вернулась в школу после насыщенного лета.

"Вернулась школа, самое время вспомнить, как прошли каникулы", — написала Сандей.

К публикации она приложила селфи в кепке с надписью Ciao и фотографию торта с розовой глазурью — именно так она отметила своё 17-летие.

Правила семьи Кидман-Урбан

Несмотря на известность родителей, Сандей отмечает, что их поддержка всегда сопровождалась чёткими рамками.

"Есть два важных правила, — сказала Сандей. — Первое — я не могла пробовать себя ни в какой сфере моды, пока мне не исполнится 16, а второе — учеба всегда должна быть на первом месте. Поначалу я это ненавидела, но на самом деле я очень рада, что у меня есть эти условия, потому что они помогают мне сохранять позитивный настрой".

