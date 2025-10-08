Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Показ Надежды Абзаевой на Московской неделе моды
Показ Надежды Абзаевой на Московской неделе моды
© Пресс-служба Московской недели моды
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:12

Мода больше не про подиум, а про власть: кто реально управляет вкусами мира по версии BoF 500

The Business of Fashion обновил рейтинг BoF 500

The Business of Fashion представил ежегодный рейтинг BoF 500 — список личностей, формирующих мировую моду. В 2025 году он обновился и превратился в целое международное сообщество, объединяющее более 1600 участников из 98 стран. Для индустрии это не просто рейтинг, а своеобразный барометр влияния и тенденций, показывающий, кто действительно задает тон современному стилю.

Как выбирают лидеров моды

Редакция BoF рассматривает сотни номинаций, поступающих от членов сообщества и профессионалов отрасли. В основе отбора — креативность, лидерство, способность влиять на рынок и вдохновлять коллег. Каждый участник проходит многоуровневый отбор, а затем попадает в одну из восьми категорий: дизайнеры, руководители, предприниматели, медиа, модели и музы, креативный класс и катализаторы.

Такое деление помогает показать, как разные направления — от арт-дирекшена до маркетинга — формируют единое культурное поле моды.

Новые лица и неожиданные имена

2025 год стал особенно ярким для дизайнеров. В списке появились новые креативные директора ведущих брендов: Джулиан Клауснер (Dries Van Noten), Мерилл Рогге (Marni), Майкл Райдер (Celine), Рэйчел Скотт (Proenza Schouler), Симоне Беллотти (Jil Sander) и Вероника Леони (Calvin Klein). Их дебюты задали настроение новому сезону и подчеркнули, насколько быстро обновляется креативная сцена.

Не остались в стороне и независимые дизайнеры, работающие с устойчивыми материалами и цифровыми технологиями. Все чаще в BoF отмечают бренды, развивающие направления "zero waste" и "digital fashion", где используются 3D-печать и виртуальные подиумы.

Катализаторы перемен

В отдельную категорию "Катализаторы" попала Грейс Ладоджа, основательница нигерийского фестиваля Homecoming, объединяющего музыку, искусство и уличную моду. Ее проект стал символом того, как мода выходит за рамки подиума, превращаясь в инструмент культурного единства.

Среди других участников категории — активисты и продюсеры, которые соединяют искусство, экологию и социальные инициативы. Их влияние выходит далеко за пределы модной индустрии: они меняют представление о том, как мода может влиять на общество.

Модели, музы и новые символы

В разделе "Модели и музы" BoF отметил Алекс Консани, Мамур Мадженг, звезду Парижской оперы Гийома Диопа, а также тайских актрис Фрин и Бекки, сотрудничающих с Valentino и Chanel. Эти имена символизируют новый взгляд на красоту, где важны индивидуальность и культурное разнообразие.

Креативный класс: от иллюстрации до цифрового искусства

BoF отметил художников и арт-директоров, чьи идеи формируют визуальный язык моды. Среди них — корейско-американская иллюстратор Энни Чой, работающая с Loewe и Hermès; китайский арт-директор Цзыпэн Ли, создающий визуалы для W Magazine China; и бразильский стилист Джордж Краковяк, известный коллаборациями с Bad Bunny и Tyla. Их работы показывают, как синтез искусства и технологий меняет восприятие моды в XXI веке.

Сравнение: кто задает тренды

Категория Примеры участников Влияние
Дизайнеры Клауснер, Беллотти, Леони Формируют эстетику брендов
Катализаторы Ладоджа, продюсеры фестивалей Объединяют культуру и общество
Модели и музы Консани, Диоп, Фрин Меняют стандарты красоты
Креативный класс Чой, Ли, Краковяк Развивают визуальные и цифровые направления

Советы шаг за шагом: как попасть в BoF 500

  1. Создавайте уникальный стиль — повторяемость губительна.

  2. Стройте личный бренд: Instagram, коллаборации, PR.

  3. Работайте с локальной культурой — это усиливает оригинальность.

  4. Не бойтесь технологий: AR-подиумы и метавселенная стали новой нормой.

  5. Думайте глобально — коллаборации с международными домами открывают двери в индустрию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: копировать стили крупных брендов.
    Последствие: потеря индивидуальности и интереса аудитории.
    Альтернатива: работать с ремесленниками, локальными материалами, внедрять устойчивые практики.

  • Ошибка: игнорировать цифровую эстетику.
    Последствие: отставание от конкурентов.
    Альтернатива: использовать 3D-дизайн, NFT-одежду, виртуальные показы.

А что если…

А что если модные бренды полностью перейдут в цифровое пространство? Уже сегодня BoF отмечает дизайнеров, выпускающих коллекции только в метавселенной. Это может сократить углеродный след, но одновременно изменит саму суть одежды: из практичного предмета она станет цифровым образом — частью онлайн-идентичности человека.

FAQ

Как попасть в рейтинг BoF 500?
Не существует открытого отбора — кандидатов выдвигают действующие участники и эксперты моды.

Сколько человек входит в сообщество BoF?
Сейчас — 1613 из 98 стран, и число растет ежегодно.

Что дает попадание в рейтинг?
Это признание мирового уровня и новые профессиональные связи, которые часто определяют будущее бренда.

Мифы и правда о BoF 500

Миф: в рейтинг попадают только знаменитости.
Правда: среди участников много предпринимателей, иллюстраторов и медиа-экспертов.

Миф: BoF — проект для западных дизайнеров.
Правда: все больше участников из Азии, Африки и Южной Америки.

Миф: попасть можно только по приглашению.
Правда: номинации подают члены сообщества, но инициировать может любой эксперт отрасли.

Исторический контекст

Рейтинг BoF впервые появился в 2013 году. Тогда в списке было ровно 500 имен, но к 2025 году он вырос до более чем 1600 участников. Это отражает то, как мода перестала быть узкой нишей и превратилась в глобальный язык, объединяющий дизайнеров, технологов, активистов и артистов.

3 интересных факта

  1. Более 60 % новых участников BoF 500 представляют развивающиеся страны.

  2. В 2025 году в рейтинг впервые вошли digital-дизайнеры, создающие коллекции только в метавселенной.

  3. Почти треть номинантов связана с устойчивым производством и экологичными материалами.

BoF 500 остается не просто списком — это хроника современности, где отражаются вкусы, технологии и культурные перемены всего мира моды.

