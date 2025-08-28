Мировая мода и личные судьбы — Россия готовится к премьере "Кутюра" с Анджелиной Джоли

Что скрыто за блеском подиума и роскошью мировых показов? Ответ на этот вопрос зрители узнают уже скоро: в российский прокат выходит фильм "Кутюр" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Премьера в России назначена на 26 февраля 2026 года, дистрибьютером выступает компания Capella Film. Интересно, что до этого картина успеет пройти фестивальный путь: ее мировой дебют состоится на кинофестивале в Торонто 4 сентября, а затем лента будет показана в конкурсной программе 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 19 по 27 сентября.

Сюжет и герои

Главная героиня истории — нью-йоркский режиссёр Максин (Анджелина Джоли). Она отправляется в Париж, чтобы снять фильм о том, что обычно остается за кадром самого громкого события fashion-индустрии — Недели высокой моды.

Погружаясь в атмосферу съемок, Максин знакомится с самыми разными людьми, каждый из которых имеет собственную удивительную судьбу, далёкую от глянца и модных показов. Именно через эти истории зритель увидит контраст между миром подиумов и реальностью.

В процессе работы над проектом героиня неожиданно для себя обретает личное счастье: её связывают романтические чувства с оператором Антоном. Его роль исполнил французский актёр Луи Гаррель.

Авторы фильма

Режиссёром и сценаристом "Кутюра" выступила Алис Винокур, известная по фильму "Проксима". Винокур продолжает развивать тему женских судеб и выбора, помещая героинь в сложные обстоятельства, где искусство и личная жизнь переплетаются.