Три простых упражнения для фасции, которые снимут скованность за минуты
Представьте, что внутри нашего тела есть сложная сеть, которая похожа на "невидимый комбинезон". Она соединяет мышцы, органы и кости, помогает нам двигаться и при этом почти не замечается. Эта сеть — фасция, и именно от её состояния зависит, насколько легко и свободно мы чувствуем себя в движении.
Что такое фасция
Фасция — это оболочка из соединительной ткани, которая окутывает практически всё внутри нашего тела: органы, кости, сосуды, нервы. Как объясняет физиотерапевт Винни Ю, "фасция изначально создана для того, чтобы растягиваться вместе с нашими движениями". Она снижает трение между мышцами и органами, позволяя нам двигаться без боли и скованности.
Однако иногда эта ткань становится слишком плотной, жёсткой или болезненной. Причина может быть в недостатке особого вещества — гиалуронана, которое обеспечивает скольжение между слоями фасции. Его уровень снижается при малоподвижном образе жизни, перегрузке отдельных мышц или во время восстановления после травм и операций.
Зачем растягивать фасцию
К счастью, регулярная активность и специальные упражнения помогают фасции оставаться эластичной. Целенаправленное растяжение стимулирует выработку коллагена, что укрепляет ткани и ускоряет их восстановление. Винни Ю отмечает:
"Растягивание фасции помогает уменьшить напряжение, скованность и даже боль во всём теле".
Например, фасциальные упражнения полезны бегунам с плантарным фасциитом, людям с болями в пояснице или тем, кто страдает от хронической скованности. Более того, такая практика может снизить воспаление и предупредить проблемы с подвижностью в будущем. Гибкая и здоровая фасция — это хорошая мобильность, а значит, меньше риск травм и выше эффективность как в спорте, так и в повседневных делах.
Лучшие упражнения для фасции
Чтобы поддерживать фасцию в тонусе, достаточно выполнять несколько простых упражнений. Лучше всего включить их в утреннюю разминку или сделать частью заминки после тренировки. Оптимальный вариант — 2-3 повторения каждого движения по 20-30 секунд.
1. Растяжка подошвенной фасции (kneeling plantar fascia stretch)
- Встаньте на колени, пальцы ног подогнуты.
- Отводите руки назад и сядьте на пятки.
- Почувствуйте растяжение в стопах и удерживайте позицию.
2. "Нить в иголку" (upper trunk rotation stretch)
- Встаньте на четвереньки.
- Протяните левую руку под правой, положив плечо на пол.
- Правая рука тянется вперёд. Задержитесь, затем поменяйте сторону.
3. Ротация нижнего отдела спины (lower trunk rotation stretch)
- Лягте на спину, руки в стороны.
- Согните левую ногу и заведите её вправо.
- Помогайте рукой, удерживая колено. Повторите с другой стороны.
Несколько интересных фактов
- Учёные отмечают, что фасция покрывает тело почти так же, как кожа, только изнутри.
- Плохое состояние фасции может проявляться не только болью, но и снижением гибкости, даже если мышцы и суставы здоровы.
- В последние годы фасциальные тренировки вошли в арсенал профессиональных спортсменов — от бегунов до гимнастов.
Регулярная практика этих упражнений помогает чувствовать себя свободнее и предотвращает хронические проблемы. Попробуйте добавить их в своё расписание — и тело скажет вам спасибо.
