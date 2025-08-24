Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает растяжку
Девушка делает растяжку
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Три простых упражнения для фасции, которые снимут скованность за минуты

Физиотерапевт Винни Ю объяснила, зачем нужно растягивать фасцию

Представьте, что внутри нашего тела есть сложная сеть, которая похожа на "невидимый комбинезон". Она соединяет мышцы, органы и кости, помогает нам двигаться и при этом почти не замечается. Эта сеть — фасция, и именно от её состояния зависит, насколько легко и свободно мы чувствуем себя в движении.

Что такое фасция

Фасция — это оболочка из соединительной ткани, которая окутывает практически всё внутри нашего тела: органы, кости, сосуды, нервы. Как объясняет физиотерапевт Винни Ю, "фасция изначально создана для того, чтобы растягиваться вместе с нашими движениями". Она снижает трение между мышцами и органами, позволяя нам двигаться без боли и скованности.

Однако иногда эта ткань становится слишком плотной, жёсткой или болезненной. Причина может быть в недостатке особого вещества — гиалуронана, которое обеспечивает скольжение между слоями фасции. Его уровень снижается при малоподвижном образе жизни, перегрузке отдельных мышц или во время восстановления после травм и операций.

Зачем растягивать фасцию

К счастью, регулярная активность и специальные упражнения помогают фасции оставаться эластичной. Целенаправленное растяжение стимулирует выработку коллагена, что укрепляет ткани и ускоряет их восстановление. Винни Ю отмечает:

"Растягивание фасции помогает уменьшить напряжение, скованность и даже боль во всём теле".

Например, фасциальные упражнения полезны бегунам с плантарным фасциитом, людям с болями в пояснице или тем, кто страдает от хронической скованности. Более того, такая практика может снизить воспаление и предупредить проблемы с подвижностью в будущем. Гибкая и здоровая фасция — это хорошая мобильность, а значит, меньше риск травм и выше эффективность как в спорте, так и в повседневных делах.

Лучшие упражнения для фасции

Чтобы поддерживать фасцию в тонусе, достаточно выполнять несколько простых упражнений. Лучше всего включить их в утреннюю разминку или сделать частью заминки после тренировки. Оптимальный вариант — 2-3 повторения каждого движения по 20-30 секунд.

1. Растяжка подошвенной фасции (kneeling plantar fascia stretch)

  • Встаньте на колени, пальцы ног подогнуты.
  • Отводите руки назад и сядьте на пятки.
  • Почувствуйте растяжение в стопах и удерживайте позицию.

2. "Нить в иголку" (upper trunk rotation stretch)

  • Встаньте на четвереньки.
  • Протяните левую руку под правой, положив плечо на пол.
  • Правая рука тянется вперёд. Задержитесь, затем поменяйте сторону.

3. Ротация нижнего отдела спины (lower trunk rotation stretch)

  • Лягте на спину, руки в стороны.
  • Согните левую ногу и заведите её вправо.
  • Помогайте рукой, удерживая колено. Повторите с другой стороны.

Несколько интересных фактов

  • Учёные отмечают, что фасция покрывает тело почти так же, как кожа, только изнутри.
  • Плохое состояние фасции может проявляться не только болью, но и снижением гибкости, даже если мышцы и суставы здоровы.
  • В последние годы фасциальные тренировки вошли в арсенал профессиональных спортсменов — от бегунов до гимнастов.

Регулярная практика этих упражнений помогает чувствовать себя свободнее и предотвращает хронические проблемы. Попробуйте добавить их в своё расписание — и тело скажет вам спасибо.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры объяснили, как platypus walks развивают квадрицепсы и снижают боли в пояснице сегодня в 5:10

Тренировка, которая занимает меньше минуты и работает на всё тело

Необычная походка утконоса может стать вашим секретным оружием для сильных ног и гибких бёдер. Узнайте, почему это упражнение заслуживает внимания.

Читать полностью » Врачи из American College of Obstetricians and Gynecologists назвали влияние спорта на менструацию сегодня в 4:50

Как спорт помогает справляться с ПМС и сокращает болезненные дни

Физическая активность может облегчить ПМС и сократить боли, но чрезмерные тренировки иногда задерживают или даже останавливают месячные.

Читать полностью » Физиотерапевт Камерон Юэн назвал минимальный интервал для растяжки при работе за компьютером сегодня в 4:30

Обычный стул превращается в ловушку для мышц и суставов

Долгие часы за компьютером могут вызвать боль и усталость. Но есть простое решение — регулярная растяжка прямо за рабочим столом. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Жимовой швунг 5×5: тренеры назвали ключевые советы для атлетов сегодня в 4:26

Жимовой швунг 5×5: неожиданная альтернатива подходит даже при травмах

Тяжёлый день для атлетов: жимовой швунг 5х5. Как выбрать правильный вес, что делать новичкам и какие варианты подойдут при травмах?

Читать полностью » Баттерфляй назван самым сложным стилем плавания — тренеры сегодня в 2:10

Пять стилей плавания, о которых забывают даже спортсмены

От кроля до баттерфляя: какие стили плавания считаются самыми лёгкими, а какие становятся настоящим испытанием даже для опытных спортсменов?

Читать полностью » Упражнения при диастазе живота после родов: рекомендации эксперта Синеaд Дюфор сегодня в 1:50

Когда пресс предаёт: чем грозит слабый кор после родов и не только

Диастаз живота — проблема не только после родов. Узнайте, почему он возникает, как его распознать и какие упражнения помогают восстановить мышцы.

Читать полностью » Физиолог Джанет Хэмилтон: зажатые мышцы лица ухудшают технику бега и увеличивают риск травм сегодня в 1:30

Зажатые мышцы лица превращают пробежку в путь к травмам

Напряжённое лицо во время пробежки может замедлять вас и мешать технике. Узнайте, как простые приёмы расслабления ускорят ваш бег.

Читать полностью » Специалисты по кроссфиту предложили масштабирование комплекса сегодня в 1:27

50-40-30-20-10 — схема, которая ломает даже опытных спортсменов

Эта тренировка — вариация классической "Энни". Простая схема повторений, но есть подвох: сгибатели бедра скажут о себе уже на середине.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка
Наука и технологии

Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела
Дом

Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна
Авто и мото

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey
Красота и здоровье

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени
Еда

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром
Садоводство

Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru