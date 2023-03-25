Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге

Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки, сообщает телеканал "78".
Согласно имеющимся данным, пострадавшего после ЧП экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Вскоре его перевели в отделение шоковой реанимации, где за его состоянием пристально следят специалисты.
Позже появились официальные данные, что мужчина работал над ремонтом здания в составе подрядной бригады, однако инциденты с обрушением фасадов в Северной столице не единичны. Части зданий в городе не раз падали на дороги с припаркованными машинами, туристическими локациями, зонами отдыха.
Эксперты отмечают, что на ситуацию влияет не только недостаточное финансирование работ, но и плохая организация.
Команда губернатора Александра Беглова не раз подвергалась критике за то, что она уделяет недостаточное внимание процессу сохранности исторических зданий в Северной столице. Многие петербуржцы обеспокоены сохранением уникального облика Петербурга.
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