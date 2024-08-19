ФАС расследует завышенные цены на бензин дочерней компанией «Лукойл-Уралнефтепродукт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело против дочерней компании "Лукойла" — ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт". Это решение было принято из-за установления завышенных цен на бензин, сообщает пресс-служба ФАС.
В ходе расследования антимонопольное ведомство выявило, что компания применяла экономически необоснованные розничные расценки на бензин Аи-92 и Аи-95. В период с апреля по июнь 2024 года при снижении биржевых цен на этот вид топлива "Лукойл-Уралнефтепродукт" не только не снизил цены, но и поднял их. В результате, данная компания установила одни из самых высоких розничных цен на бензин на фоне других участников рынка.
В случае подтверждения факта нарушения антимонопольного законодательства компании может грозить административный штраф или требование о перечислении незаконно полученных доходов в бюджет страны.
ФАС продолжает следить за ценами на рынке нефтепродуктов. Ранее вице-премьер Александр Новак дал указание Минэнерго и ФАС внимательно отслеживать ценовую ситуацию на АЗС, чтобы не допустить роста цен выше уровня инфляции.
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