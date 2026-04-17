Светит ярче, а проблем больше: из-за этих фар водителей быстро отправляют на проверку
Проблемы при проверке фар чаще всего возникают из-за замены "родных" ламп и установки нештатного света, рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto. Ru Максим Ракитин. В комментарии NewsInfo специалист объяснил, на какие нарушения с фарами чаще всего обращают внимание сотрудники ГИБДД.
При проверке фар инспекторы в первую очередь обращают внимание на любые отступления от заводской конструкции, говорит специалист.
"Замена штатных ламп, например, галогеновых, на светодиоды. Это самое первое и самое типичное нарушение. Плюс установка нештатного света. Если конструкцией автомобиля не предусмотрены противотуманки, их тоже нельзя ставить", — отметил Ракитин.
Он добавил, что такие нарушения особенно заметны в потоке, когда свет слишком яркий и не отрегулирован. По словам эксперта, сотрудники ГИБДД обычно понимают, какие лампы и световые элементы предусмотрены для конкретной модели автомобиля, поэтому нештатное оборудование может быстро вызвать вопросы.
"Сотрудники ГИБДД прекрасно знают, на какой машине какие лампы стоят. Если, условно, едет "Гранта" или "Приора", и у нее ярко-синим светят фары, сто процентов, что лампы стоят в непредусмотренной конструкции", — отметил эксперт.
Ракитин также сказал, что водителю в таком случае могут выписать предупреждение или штраф и направить автомобиль на техосмотр. Если машина не пройдет его после проверки, для нее может быть предусмотрен запрет эксплуатации.
"Нужно будет подтверждение того, что все соответствует. Человека, по сути, отправляют переделывать фары, ставить штатные лампы, после этого он должен получить заключение на пункте технического осмотра, что автомобиль полностью соответствует конструкции, которая предполагалась", — предупредил Ракитин.
