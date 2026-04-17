Светит ярче, а проблем больше: из-за этих фар водителей быстро отправляют на проверку

Проблемы при проверке фар чаще всего возникают из-за замены "родных" ламп и установки нештатного света, рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto. Ru Максим Ракитин. В комментарии NewsInfo специалист объяснил, на какие нарушения с фарами чаще всего обращают внимание сотрудники ГИБДД.

При проверке фар инспекторы в первую очередь обращают внимание на любые отступления от заводской конструкции, говорит специалист.

"Замена штатных ламп, например, галогеновых, на светодиоды. Это самое первое и самое типичное нарушение. Плюс установка нештатного света. Если конструкцией автомобиля не предусмотрены противотуманки, их тоже нельзя ставить", — отметил Ракитин.

Он добавил, что такие нарушения особенно заметны в потоке, когда свет слишком яркий и не отрегулирован. По словам эксперта, сотрудники ГИБДД обычно понимают, какие лампы и световые элементы предусмотрены для конкретной модели автомобиля, поэтому нештатное оборудование может быстро вызвать вопросы.

"Сотрудники ГИБДД прекрасно знают, на какой машине какие лампы стоят. Если, условно, едет "Гранта" или "Приора", и у нее ярко-синим светят фары, сто процентов, что лампы стоят в непредусмотренной конструкции", — отметил эксперт.

Ракитин также сказал, что водителю в таком случае могут выписать предупреждение или штраф и направить автомобиль на техосмотр. Если машина не пройдет его после проверки, для нее может быть предусмотрен запрет эксплуатации.