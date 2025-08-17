Запечённый перец с грибами — блюдо, от которого невозможно оторваться

Яркий, ароматный и невероятно вкусный — фаршированный перец с грибами в томатно-сметанном соусе станет настоящим украшением стола. В отличие от традиционного мясного варианта, эта начинка получается сочной, насыщенной и идеально сочетается с нежным перцем.

Ингредиенты

Болгарский перец — 1 шт.

Грибы (свежие, сушёные или замороженные) — 100 г

Белокочанная капуста — 80 г

Репчатый лук — 80 г

Растительное масло — 30 мл

Томатный сок — 1/2 стакана

Сметана — 1/2 стакана

Твёрдый сыр — 20 г

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Грибы промойте, обсушите и мелко нарежьте. Если используете сушёные — замочите их заранее на 2-3 часа. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте кубиками. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте, пока не испарится лишняя влага.

Положите капусту, тушите до мягкости, посолите по вкусу. Перец разрежьте пополам, удалите семена. Наполните половинки грибной начинкой, выложите в смазанную маслом форму. Смешайте томатный сок и сметану, залейте перец. Запекайте 30 минут при 200°C под фольгой. В конце посыпьте тёртым сыром и подрумяньте.

Подавайте с зеленью и соусом — вкус вас приятно удивит.