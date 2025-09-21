Сода, уксус или нашатырь: чем на самом деле можно чистить фарфор

Даже самая изысканная посуда может потерять привлекательность, если не заботиться о ней должным образом. Костяной фарфор хоть и отличается прочностью, но остаётся достаточно деликатным материалом. Правильный уход — залог того, что сервиз сохранит свою красоту и прослужит десятилетия.

Основные правила

Мыть фарфор лучше всего вручную, в тёплой воде с мягким моющим средством.

Допускается машинная мойка, но только в щадящем режиме для хрупкой посуды.

Нельзя оставлять изделия в воде надолго — из-за влаги могут появиться трещины.

Избегайте резких перепадов температур: они приводят к микроскопическим сколам.

Агрессивные порошки и абразивные губки категорически противопоказаны.

Хранение

Хранить посуду удобнее всего в закрытых шкафах или сервантах, где она защищена от пыли и случайных ударов. Для тарелок и блюдец подойдут вертикальные подставки, которые экономят место и позволяют безопасно располагать изделия. Чашки можно подвешивать за ручку, а рядом разместить чайник, молочник или сахарницу.

Если фарфор потемнел

Иногда даже самые ухоженные изделия теряют белизну. Вернуть её помогут простые средства:

слабый раствор соды или соли,

винный уксус,

скипидар,

нашатырный спирт (для пятен от чая и кофе).

Достаточно протереть поверхность мягкой тряпочкой, смоченной в растворе, чтобы посуда снова засияла.

Ошибки при уходе → последствия → альтернатива

Ошибка: оставлять фарфор в воде на ночь.

Последствие: появление трещинок.

Альтернатива: мыть и сразу вытирать насухо.

Ошибка: использовать металлические губки.

Последствие: царапины и потеря блеска.

Альтернатива: мягкая губка и гелеобразное средство.

Ошибка: хранить чашки, вставляя их одна в другую.

Последствие: сколы на краях.

Альтернатива: вертикальные подставки или подвесное хранение.

И в завершение можно красиво подытожить:

Костяной фарфор сочетает эстетику, историю и практичность. Его ценили при королевских дворах и продолжают использовать сегодня, ведь он одинаково хорошо вписывается и в классическую сервировку, и в современный интерьер. Это настоящая "вечная классика", которая никогда не выйдет из моды.