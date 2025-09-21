Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайный сервиз на веранде
Чайный сервиз на веранде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:44

Сода, уксус или нашатырь: чем на самом деле можно чистить фарфор

Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за костяным фарфором

Даже самая изысканная посуда может потерять привлекательность, если не заботиться о ней должным образом. Костяной фарфор хоть и отличается прочностью, но остаётся достаточно деликатным материалом. Правильный уход — залог того, что сервиз сохранит свою красоту и прослужит десятилетия.

Основные правила

  • Мыть фарфор лучше всего вручную, в тёплой воде с мягким моющим средством.

  • Допускается машинная мойка, но только в щадящем режиме для хрупкой посуды.

  • Нельзя оставлять изделия в воде надолго — из-за влаги могут появиться трещины.

  • Избегайте резких перепадов температур: они приводят к микроскопическим сколам.

  • Агрессивные порошки и абразивные губки категорически противопоказаны.

Хранение

Хранить посуду удобнее всего в закрытых шкафах или сервантах, где она защищена от пыли и случайных ударов. Для тарелок и блюдец подойдут вертикальные подставки, которые экономят место и позволяют безопасно располагать изделия. Чашки можно подвешивать за ручку, а рядом разместить чайник, молочник или сахарницу.

Если фарфор потемнел

Иногда даже самые ухоженные изделия теряют белизну. Вернуть её помогут простые средства:

  • слабый раствор соды или соли,

  • винный уксус,

  • скипидар,

  • нашатырный спирт (для пятен от чая и кофе).

Достаточно протереть поверхность мягкой тряпочкой, смоченной в растворе, чтобы посуда снова засияла.

Ошибки при уходе → последствия → альтернатива

  • Ошибка: оставлять фарфор в воде на ночь.
    Последствие: появление трещинок.
    Альтернатива: мыть и сразу вытирать насухо.

  • Ошибка: использовать металлические губки.
    Последствие: царапины и потеря блеска.
    Альтернатива: мягкая губка и гелеобразное средство.

  • Ошибка: хранить чашки, вставляя их одна в другую.
    Последствие: сколы на краях.
    Альтернатива: вертикальные подставки или подвесное хранение.

И в завершение можно красиво подытожить:

Костяной фарфор сочетает эстетику, историю и практичность. Его ценили при королевских дворах и продолжают использовать сегодня, ведь он одинаково хорошо вписывается и в классическую сервировку, и в современный интерьер. Это настоящая "вечная классика", которая никогда не выйдет из моды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты пояснили, за счёт чего костяной фарфор имеет полупрозрачные стенки сегодня в 8:42

Как молочный оттенок и прозрачность сделали костяной фарфор эталоном красоты

Уникальная прозрачность и молочный оттенок костяного фарфора сделали его символом изысканной сервировки. В чём его секрет и чем он отличается от обычного фарфора?

Читать полностью » Кулинары назвали ошибки при первом сезонировании чугунной посуды сегодня в 7:35

Чугун без подготовки - враг на кухне: еда прилипает, а посуда ржавеет

Ошибки при прокаливании чугуна совершают даже опытные хозяйки. Разбираем, что делать нельзя и как правильно подготовить сковороду.

Читать полностью » Кулинары рассказали, зачем нужно прокаливать чугунную сковороду перед использованием сегодня в 6:31

Чугунная сковорода прослужит десятилетия, если знать один кулинарный ритуал

Чугунная сковорода может служить десятилетиями, но только если правильно её подготовить. Рассказываем о секретах идеального прокаливания.

Читать полностью » Эксперты назвали ошибки при использовании очистителей воздуха, которые усиливают аллергию сегодня в 5:22

Аллергия прячется в доме: неожиданные места, где обитают главные провокаторы

Аллергия не щадит ни взрослых, ни детей. Мы расскажем, какие устройства помогут очистить воздух дома и снизить риск неприятных симптомов.

Читать полностью » Экологи: кофейный жмых используют для производства топлива и тканей в Европе вчера в 23:39

Золото, которое вы выбрасываете в мусор: кофейная гуща скрывает неожиданные возможности

Кофейная гуща — не отход, а сокровище. Из неё делают удобрения, скрабы, топливо и даже бетон. Узнайте, как использовать её дома и в мире.

Читать полностью » Перегруз барабана сокращает срок службы стиральной машины вдвое вчера в 22:28

Хватит кормить сервисные центры: простые шаги, которые продлят жизнь вашей машинке

Вы думаете, что стираете правильно? На самом деле именно привычные действия приводят к поломкам и лишним расходам. Проверьте себя!

Читать полностью » Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира вчера в 21:20

Один напиток и два простых средства — и нагар с посуды исчезает без следа

Застарелый жир и нагар кажутся приговором для посуды, но есть способ вернуть ей чистоту без дорогих средств и риска испортить покрытие.

Читать полностью » Сантехники: ферментные растворы помогают предотвращать засоры в трубах вчера в 20:03

Налёт исчезает без усилий: домашняя смесь действует тише, но сильнее, чем кислоты

Засоры в трубах — частая проблема в квартирах. Но есть способ, который поможет забыть о них на долгие годы. И для этого нужна всего одна капля.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры: интервальные комплексы без оборудования сопоставимы по калорийности с бегом
Наука

Исследование Nature Communications: спутник CryoSat выявил десятки ранее неизвестных подлёдных озёр в Антарктиде
Садоводство

Садоводы Брянской области прекращают регулярные поливы к сентябрю и переходят к влагозарядному
Красота и здоровье

Врач Уланкина предупредила: неправильное лечение простуды антибиотиками или компрессами приводит к осложнениям и госпитализации
Туризм

Путешественники отмечают, что монахи продолжают обучение и выступления для гостей
Садоводство

Основные причины размножения грибных комариков в земле: переувлажнение и нестерильный грунт
Еда

Жареный палтус с помидорами и сладким перцем сохраняет нежный вкус
Авто и мото

Владельцы Lada Granta, Chevrolet Aveo и других бюджетных авто жалуются на слабые тормоза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet