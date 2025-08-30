Фитнес-программа с тумбой и гантелями доводит до предела даже опытных — попробуйте 5 раундов

вчера в 22:53

Внизу манит эйфория, наверху ждёт обморок: двойная ловушка фридайвинга

Фридайвинг кажется медитацией в воде, но каждый метр глубины может скрывать смертельную ловушку. Какие опасности ждут спортсмена под водой?

Читать полностью »

вчера в 22:26

Супермен на ковре: как это смешное упражнение спасает от сутулости

Двукратный чемпион мира по самбо рассказал, как укрепить мышцы спины дома без спортзала — понадобятся лишь бутылки с водой и эластичная лента.

Читать полностью »

вчера в 21:46

Асфальт против грязи: почему кросс даёт бегунам больше, чем шоссе

Кросс — бег по пересечённой местности, где каждая трасса уникальна. Чем он отличается от шоссе и почему его стоит попробовать?

Читать полностью »

вчера в 21:16

Спорт выбирает не тело, а личность: учёные раскрыли скрытую связь

Учёные выяснили, что характер влияет на то, какие упражнения приносят радость и снижают стресс. Как подобрать спорт под свою личность?

Читать полностью »

вчера в 20:41

Секрет гибкости после 40 лет спрятан в упражнениях, которые делаются у стены

Фитнес-тренер рассказал, как всего 15 минут в день помогают сохранить лёгкость движений и свободу тела после 40 лет.

Читать полностью »

вчера в 20:16

Даже прогулка может стать ловушкой: почему один темп ведёт к дряхлости

Учёные выяснили: всего +14 шагов в минуту могут заметно улучшить здоровье пожилых. Почему важен темп ходьбы и как технологии помогают измерять его?

Читать полностью »

вчера в 19:50

Сильные ноги или слабый организм: выбор, который делают в спортзале

Сильные ноги — залог крепкого тела. Эти упражнения с гантелями помогут сжечь больше калорий и прокачать мышцы нижней части тела.

Читать полностью »

вчера в 19:10

Тренировка, после которой ноги будто хотят сбежать

Короткий, но интенсивный комплекс для ног, который займёт всего 10 минут. Узнайте, как прокачать нижнюю часть тела без часов у тренажёров.

Читать полностью »