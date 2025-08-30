Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© the United States Navy with the ID 070329-N-8923M-029 by U.S. Navy photo by Seaman Kevin T. Murray Jr. is licensed under public domain in the United States
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Фитнес-программа с тумбой и гантелями доводит до предела даже опытных — попробуйте 5 раундов

Опубликована схема круговой тренировки: гребля, запрыгивания и "фермерская переноска"

Сегодняшнее занятие построено на принципе максимальной отдачи за короткое время. Три минуты активной работы, затем короткий отдых — и так пять раундов. Главная цель — быстро справиться с греблей и прыжками на тумбу, чтобы оставить максимум времени для "фермерской переноски" гантелей. Именно пройденная дистанция в этом упражнении станет вашим итоговым результатом.

Основной вариант

  • 15/20 калорий на гребном тренажёре
  • 15 запрыгиваний на тумбу
  • Оставшееся время — "перенос гантелей" на дистанцию

После каждого трёхминутного раунда — 2 минуты отдыха. Перенос выполняется отрезками по 25 футов.

Вес и высота:

Женщины: гантели по 35 фунтов, тумба 20 дюймов
Мужчины: гантели по 50 фунтов, тумба 24 дюйма

Средний уровень

  • 2/15 калорий гребля
  • 15 прыжков на тумбу
  • Перенос гантелей на максимум оставшегося времени

Вес и высота:

  • Женщины: гантели по 20 фунтов, тумба 20 дюймов
  • Мужчины: гантели по 35 фунтов, тумба 24 дюйма

Для новичков

  • 7/10 калорий гребля
  • 10 подъёмов на тумбу (можно заменить степ-апами)
  • В оставшееся время — перенос гантелей

Вес и высота:

  • Женщины: гантели по 10 фунтов, тумба 20 дюймов
  • Мужчины: гантели по 15 фунтов, тумба 20 дюймов

Масштабирование и замены

  • При необходимости уменьшите вес гантелей, высоту тумбы или количество калорий на гребле.
  • Прыжки замените шагами на платформу.
  • Вместо двух гантелей можно использовать одну или даже попробовать вариант с турником.
  • В случае травм подойдут любые доступные тренажёры для кардио.

Советы тренера

Во время "фермерской переноски" держите плечи опущенными и слегка отведёнными назад. Представьте, что вы убираете широчайшие мышцы "в задние карманы". Такая техника защитит спину и поможет удерживать правильную осанку.

