Фитнес-программа с тумбой и гантелями доводит до предела даже опытных — попробуйте 5 раундов
Сегодняшнее занятие построено на принципе максимальной отдачи за короткое время. Три минуты активной работы, затем короткий отдых — и так пять раундов. Главная цель — быстро справиться с греблей и прыжками на тумбу, чтобы оставить максимум времени для "фермерской переноски" гантелей. Именно пройденная дистанция в этом упражнении станет вашим итоговым результатом.
Основной вариант
- 15/20 калорий на гребном тренажёре
- 15 запрыгиваний на тумбу
- Оставшееся время — "перенос гантелей" на дистанцию
После каждого трёхминутного раунда — 2 минуты отдыха. Перенос выполняется отрезками по 25 футов.
Вес и высота:
Женщины: гантели по 35 фунтов, тумба 20 дюймов
Мужчины: гантели по 50 фунтов, тумба 24 дюйма
Средний уровень
- 2/15 калорий гребля
- 15 прыжков на тумбу
- Перенос гантелей на максимум оставшегося времени
Вес и высота:
- Женщины: гантели по 20 фунтов, тумба 20 дюймов
- Мужчины: гантели по 35 фунтов, тумба 24 дюйма
Для новичков
- 7/10 калорий гребля
- 10 подъёмов на тумбу (можно заменить степ-апами)
- В оставшееся время — перенос гантелей
Вес и высота:
- Женщины: гантели по 10 фунтов, тумба 20 дюймов
- Мужчины: гантели по 15 фунтов, тумба 20 дюймов
Масштабирование и замены
- При необходимости уменьшите вес гантелей, высоту тумбы или количество калорий на гребле.
- Прыжки замените шагами на платформу.
- Вместо двух гантелей можно использовать одну или даже попробовать вариант с турником.
- В случае травм подойдут любые доступные тренажёры для кардио.
Советы тренера
Во время "фермерской переноски" держите плечи опущенными и слегка отведёнными назад. Представьте, что вы убираете широчайшие мышцы "в задние карманы". Такая техника защитит спину и поможет удерживать правильную осанку.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru