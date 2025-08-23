Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Простая прогулка превратилась в испытание — вот что происходит, если добавить гири

Фитнес-эксперты назвали варианты фермерской прогулки с гирями для новичков и среднего уровня

Всего одна простая задача: пройти как можно больше метров за 20 минут, не выпуская из рук гири. На первый взгляд — ничего особенного. Но именно в этой простоте кроется настоящий вызов для силы и характера.

Женщины работают с 53-фунтовыми гирями, мужчины — с 70-фунтовыми. После тренировки можно зафиксировать общий результат в комментариях, чтобы отследить прогресс.

Как построить стратегию

Здесь важна не только физическая сила, но и умение грамотно распределять ресурсы. Отлично работает схема "работа — отдых".

  • можно пройти определённое расстояние, а затем положить гири,
  • либо задать временной отрезок и двигаться до сигнала.

Оба подхода помогают держать ритм и сохранять стабильность на протяжении всей сессии.

Масштабирование нагрузки

Не каждый готов сразу взяться за максимальные веса. Поэтому тренировка легко адаптируется:

  • уменьшите вес гирь;
  • сократите общее время;
  • используйте одну гирю, меняя руки;
  • при желании положите вес на плечо.

А если есть травмы или ограничения подвижности, можно заменить гири жилетом-утяжелителем, попробовать толкать или тянуть сани, либо комбинировать упражнения.

Упрощённые варианты

Средний уровень:

20 минут "фермерской прогулки" с более лёгкими весами:

  • женщины — 35 фунтов,
  • мужчины — 53 фунта.

Для новичков:

10 минут с гирями:

  • женщины — 26 фунтов,
  • мужчины — 35 фунтов.

Такой подход позволяет включиться в тренировку даже тем, кто только начинает знакомство с силовыми упражнениями.

Советы тренера

Чтобы занятие принесло пользу, важно помнить о технике: держите грудь поднятой, мышцы живота в напряжении, плечи отводите назад и вниз. Только так нагрузка будет распределяться правильно, а риск травм сведётся к минимуму.

Тренировка превращается не просто в физический вызов, а в проверку характера — кто сможет пройти дальше и выдержать дольше.

