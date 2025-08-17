Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

20 минут с гирями — тренировка, которая ломает даже самых подготовленных

Фермерская прогулка: нормативы с гирями для мужчин и женщин от тренеров

Кажется, что всё просто: возьми гири и иди. Но именно в этой простоте кроется настоящее испытание на прочность. Фермерская прогулка — это упражнение, которое проверяет не только физическую силу, но и ментальную стойкость.

Основной вариант

Задача — пройти как можно больше метров за 20 минут:

  • женщины — с гирями по 53 фунта,
  • мужчины — с гирями по 70 фунтов.

Оставьте свой результат в комментариях — общее расстояние имеет значение.

Стратегия и подход

Секрет успеха в том, чтобы правильно распределить силы. Можно выбрать два пути:

  • двигаться определённое время, а затем отдыхать;
  • проходить заданное расстояние и только после этого опускать вес.

Оба варианта помогают оставаться в тонусе и удерживать высокий темп на протяжении всей двадцатиминутки.

Масштабирование нагрузки

Не каждый готов сразу взяться за тяжёлые гири. Есть несколько способов упростить задачу:

  • уменьшить вес снаряда;
  • сократить время тренировки;
  • носить одну гирю, меняя руки;
  • держать гирю или гантель на плече;
  • заменить упражнение жилетом-утяжелителем;
  • использовать альтернативы: толкание или тягу саней.

Альтернативные варианты

Средний уровень:

20 минут —

женщины: 35 фунтов,
мужчины: 53 фунта.

Для новичков:

10 минут —

женщины: 26 фунтов,
мужчины: 35 фунтов.

Советы тренера

Чтобы упражнение приносило максимальную пользу и не превращалось в испытание для спины:

  • держите грудь приподнятой,
  • напрягайте мышцы живота,
  • следите, чтобы плечи оставались опущенными и слегка отведёнными назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Синтия Ли, врач интегративной медицины: тренировки при простуде, гриппе и COVID-19 сегодня в 1:50

Тренировка или постель? Ошибка, из-за которой болезнь держится дольше

Можно ли тренироваться с насморком или гриппом? Разбираем, в каких случаях спорт помогает, а когда лучше дать телу отдых и не рисковать здоровьем.

Читать полностью » Инструктор йоги Джо Миллер назвал асаны для поддержания здоровья после 50 лет вчера в 19:50

Йога раскрыла неожиданный секрет долголетия, о котором молчали врачи

Йога помогает сохранить гибкость, силу и равновесие даже после 50 лет. Какие простые асаны реально продлевают активную жизнь — читайте в материале.

Читать полностью » Тренировки при недосыпе увеличивают нагрузку на организм — предупреждают фитнес-эксперты вчера в 19:10

Как одна бессонная ночь способна перечеркнуть неделю тренировок

Недостаток сна может испортить тренировку и навредить здоровью. Разбираемся, когда лучше пропустить занятие, а когда выбрать лёгкую нагрузку.

Читать полностью » Учёные: высокоинтенсивные тренировки менее 15 минут укрепляют сердечно-сосудистую систему вчера в 18:50

Секрет быстрых тренировок, о котором молчали фитнес-клубы

10 минут вместо часа в спортзале: короткие HIIT-тренировки укрепляют сердце, ускоряют метаболизм и помогают сохранить мышцы.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали различия между кабельными тренажёрами и свободными весами вчера в 18:10

Свободные веса против тренажёров: что скрывает борьба за мышцы

Как выбрать между кабельными тренажёрами и свободными весами? Разбираем плюсы и минусы каждого, чтобы тренировки стали максимально эффективными.

Читать полностью » Физиотерапевт Уикхэм назвал румынскую тягу на одной ноге безопасным упражнением для спины вчера в 17:50

Главный секрет баланса и силы, о котором молчит тренажёрный зал

Одно упражнение способно укрепить всё тело, развить баланс и защитить от травм. Узнайте, почему single-leg Romanian deadlift должен быть в вашей программе.

Читать полностью » Физиотерапевт Зак Рэй назвал комплекс упражнений для зимних видов спорта вчера в 17:10

Как 10 минут перед выходом на снег могут спасти весь сезон

Правильная 10-минутная разминка способна защитить от травм и повысить эффективность катания на лыжах или коньках. Узнайте, какие упражнения помогут.

Читать полностью » Физиолог Стейси Симс: как тренировки нарушают и восстанавливают гомеостаз организма вчера в 16:50

Сердце, дыхание и пот: тайные сигналы организма во время нагрузок

Во время тренировок тело балансирует между перегрузкой и стабильностью. Как гомеостаз помогает не сломаться под нагрузкой и быстрее адаптироваться?

Читать полностью »

Новости
Еда

Кулинары перечислили лучшие летние комбинации фруктов с сыром
Питомцы

Особенности характера и поведения бенгальских кошек по данным заводчиков
Авто и мото

MG представила гибридный внедорожник HS Hybrid+ в Чехии
Дом

Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах
Дом

Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними
Наука и технологии

Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени
Спорт и фитнес

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru