20 минут с гирями — тренировка, которая ломает даже самых подготовленных
Кажется, что всё просто: возьми гири и иди. Но именно в этой простоте кроется настоящее испытание на прочность. Фермерская прогулка — это упражнение, которое проверяет не только физическую силу, но и ментальную стойкость.
Основной вариант
Задача — пройти как можно больше метров за 20 минут:
- женщины — с гирями по 53 фунта,
- мужчины — с гирями по 70 фунтов.
Оставьте свой результат в комментариях — общее расстояние имеет значение.
Стратегия и подход
Секрет успеха в том, чтобы правильно распределить силы. Можно выбрать два пути:
- двигаться определённое время, а затем отдыхать;
- проходить заданное расстояние и только после этого опускать вес.
Оба варианта помогают оставаться в тонусе и удерживать высокий темп на протяжении всей двадцатиминутки.
Масштабирование нагрузки
Не каждый готов сразу взяться за тяжёлые гири. Есть несколько способов упростить задачу:
- уменьшить вес снаряда;
- сократить время тренировки;
- носить одну гирю, меняя руки;
- держать гирю или гантель на плече;
- заменить упражнение жилетом-утяжелителем;
- использовать альтернативы: толкание или тягу саней.
Альтернативные варианты
Средний уровень:
20 минут —
женщины: 35 фунтов,
мужчины: 53 фунта.
Для новичков:
10 минут —
женщины: 26 фунтов,
мужчины: 35 фунтов.
Советы тренера
Чтобы упражнение приносило максимальную пользу и не превращалось в испытание для спины:
- держите грудь приподнятой,
- напрягайте мышцы живота,
- следите, чтобы плечи оставались опущенными и слегка отведёнными назад.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru