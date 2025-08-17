20 минут с гирями — тренировка, которая ломает даже самых подготовленных

Кажется, что всё просто: возьми гири и иди. Но именно в этой простоте кроется настоящее испытание на прочность. Фермерская прогулка — это упражнение, которое проверяет не только физическую силу, но и ментальную стойкость.

Основной вариант

Задача — пройти как можно больше метров за 20 минут:

женщины — с гирями по 53 фунта,

мужчины — с гирями по 70 фунтов.

Оставьте свой результат в комментариях — общее расстояние имеет значение.

Стратегия и подход

Секрет успеха в том, чтобы правильно распределить силы. Можно выбрать два пути:

двигаться определённое время, а затем отдыхать;

проходить заданное расстояние и только после этого опускать вес.

Оба варианта помогают оставаться в тонусе и удерживать высокий темп на протяжении всей двадцатиминутки.

Масштабирование нагрузки

Не каждый готов сразу взяться за тяжёлые гири. Есть несколько способов упростить задачу:

уменьшить вес снаряда;

сократить время тренировки;

носить одну гирю, меняя руки;

держать гирю или гантель на плече;

заменить упражнение жилетом-утяжелителем;

использовать альтернативы: толкание или тягу саней.

Альтернативные варианты

Средний уровень:

20 минут —

женщины: 35 фунтов,

мужчины: 53 фунта.

Для новичков:

10 минут —

женщины: 26 фунтов,

мужчины: 35 фунтов.

Советы тренера

Чтобы упражнение приносило максимальную пользу и не превращалось в испытание для спины: