Более 130 месторождений и один портрет: как нейросеть увековечила первооткрывателя нефти

сегодня в 20:17

От нефти к картошке: Сургутский район показал другой ресурс Югры

На ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте фермеры представили мясо, молоко, картофель и рыбу. Мероприятие собрало 40 тысяч гостей и поддержку властей.

сегодня в 19:39

25 лет у доски — и можно уходить: как педагоги массово пользуются правом на раннюю пенсию

Более 10 тысяч педагогов Югры уже оформили досрочную пенсию. С 2025 года для выхода требуется 25 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

сегодня в 18:12

Минус 5% за студии: где жильё дешевеет, а спрос взлетает

Спрос на квартиры в Югре на вторичном рынке вырос на 15%. Югорчане чаще покупают «однушки» и студии, а средняя цена снизилась до 95 тыс. за «квадрат».

сегодня в 17:18

Урок для других сфер: как нефтяники удерживают лидерство в зарплатах

В Югре среднемесячные зарплаты нефтяников в июне выросли до 188,3 тысячи рублей. Это на 15 тысяч больше, чем месяц назад, и на 27% выше среднего по региону.

сегодня в 16:34

Топ-5 ягод сентября: как поддержать иммунитет без лишних затрат

Роспотребнадзор Югры назвал самые полезные ягоды сентября: черника, малина, ежевика, клюква и смородина помогут укрепить иммунитет осенью.

сегодня в 15:38

Разрыв почти в 7 тысяч: как различаются пенсии в ХМАО

В ХМАО самые большие пенсии получают жители Урая — почти 36 тысяч рублей. Самые низкие выплаты зафиксированы в Кондинском районе.

сегодня в 15:36

Сибирь, лагерь, ИИ: где предприниматели Югры учились и искали новые идеи

В Сургутском районе прошёл бизнес-лагерь: более 100 предпринимателей Югры участвовали в ИИ-хакатоне, стратегических сессиях и встречах с экспертами.

сегодня в 14:34

Детская игра обернулась судом: родители добились выплат от детсада

В детсаду Тюменской области ребёнок выбил зуб во время игры. Суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации, а воспитателю объявили выговор.

