Падение нефти
Падение нефти
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Более 130 месторождений и один портрет: как нейросеть увековечила первооткрывателя нефти

В Югре нейросеть увековечила образ Фармана Салманова — символа нефтяной истории региона

В telegram-канале правительства ХМАО появился цифровой портрет Фармана Салманова, созданный с помощью нейросети. Именно его называют человеком, изменившим судьбу Югры.

Кто такой Фарман Салманов

  • Родился в 1931 году в Азербайджане.

  • Окончил Азербайджанский индустриальный институт и по распределению оказался в Западной Сибири.

  • В 1961 году сообщил Никите Хрущёву о запуске промышленного нефтяного фонтана в Мегионе — событии, которое положило начало нефтяной истории региона.

  • Под его руководством открыто более 130 месторождений нефти и газа.

  • Позднее возглавлял "Главтюменнефтегазгеологию" и работал в Миннефтегазе СССР.

Память о первооткрывателе

В сообщении окружного правительства подчёркивается:

"За открытием стояли годы скитаний по тайге и сомнений. Но он не сдался и навсегда изменил судьбу Югры. Более 130 месторождений стали итогом его труда и веры".

Цифровой портрет стал символом признания вклада Салманова в развитие нефтяной отрасли и региона.

