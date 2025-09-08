Более 130 месторождений и один портрет: как нейросеть увековечила первооткрывателя нефти
В telegram-канале правительства ХМАО появился цифровой портрет Фармана Салманова, созданный с помощью нейросети. Именно его называют человеком, изменившим судьбу Югры.
Кто такой Фарман Салманов
-
Родился в 1931 году в Азербайджане.
-
Окончил Азербайджанский индустриальный институт и по распределению оказался в Западной Сибири.
-
В 1961 году сообщил Никите Хрущёву о запуске промышленного нефтяного фонтана в Мегионе — событии, которое положило начало нефтяной истории региона.
-
Под его руководством открыто более 130 месторождений нефти и газа.
-
Позднее возглавлял "Главтюменнефтегазгеологию" и работал в Миннефтегазе СССР.
Память о первооткрывателе
В сообщении окружного правительства подчёркивается:
"За открытием стояли годы скитаний по тайге и сомнений. Но он не сдался и навсегда изменил судьбу Югры. Более 130 месторождений стали итогом его труда и веры".
Цифровой портрет стал символом признания вклада Салманова в развитие нефтяной отрасли и региона.
