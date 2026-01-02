Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Коза и кувшин молока
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:24

Фермеры удержали экономику на плаву: как малые хозяйства сделали Кубань аграрным лидером

Фермеры Кубани вывели край на первое место в России — губернатор Кондратьев

Развитие фермерства остаётся одним из ключевых факторов устойчивости аграрной экономики Кубани, особенно на фоне меняющихся рыночных условий. Малые формы хозяйствования не только сохраняют объёмы производства, но и наращивают вклад в региональный агропромышленный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, комментируя заявление губернатора Вениамина Кондратьева.

По оценке властей, именно фермеры сегодня формируют значительную часть сельхозпроизводства региона и обеспечивают его лидирующие позиции в стране. Поддержка этого сектора рассматривается как стратегическая задача краевой политики.

Роль фермеров в экономике края

Губернатор подчеркнул, что фермерские хозяйства являются опорой аграрного региона и обеспечивают серьёзные объёмы выпуска продукции. По его словам, в 2025 году сектор малых форм хозяйствования сохранил устойчивость и показал высокие результаты.

"Фермеры являются настоящей опорой для нашего аграрного края, обеспечивают серьезные объемы производства регионального агропромышленного комплекса. В 2025 году этот сектор сохранил устойчивость. На сегодняшний день Краснодарский край занимает первое место в России по выпуску фермерской продукции", — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что объём фермерской продукции в растениеводстве в 2025 году превысил 152 млрд рублей, а в животноводстве составил 85,7 млрд рублей. Эти показатели подтверждают ведущую роль края в масштабах страны.

Кооперация и государственная поддержка

Для повышения конкурентоспособности фермеров регион делает ставку на развитие сельскохозяйственной кооперации. Власти оказывают поддержку при создании кооперативов, предоставляя гранты, субсидии и льготные кредиты.

"Чтобы фермеры были конкурентоспособными, мы помогаем им при создании кооперативов, обеспечиваем господдержкой — грантами, субсидиями и льготными кредитами", — отметил Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в Краснодарском крае зарегистрировано свыше 150 сельхозкооперативов, объединяющих более 2 тысяч пайщиков. За последние три года они вдвое увеличили выпуск продукции — до порядка 2 млрд рублей.

Масштабы производства и финансирование

Малые формы хозяйствования обрабатывают около трети всех посевных площадей региона. В их распоряжении находится более 187 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 77 тыс. коров, а также 39,3 тыс. свиней, 213 тыс. овец и коз и около 9,3 млн голов птицы.

В 2025 году на развитие начинающих и действующих кооперативов, а также семейных ферм из федерального и краевого бюджетов было направлено около 170 млн рублей в виде грантов. В администрации края отмечают, что такая поддержка позволяет сохранять устойчивость отрасли и создавать условия для дальнейшего роста.

