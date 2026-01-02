Фермеры удержали экономику на плаву: как малые хозяйства сделали Кубань аграрным лидером
Развитие фермерства остаётся одним из ключевых факторов устойчивости аграрной экономики Кубани, особенно на фоне меняющихся рыночных условий. Малые формы хозяйствования не только сохраняют объёмы производства, но и наращивают вклад в региональный агропромышленный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, комментируя заявление губернатора Вениамина Кондратьева.
По оценке властей, именно фермеры сегодня формируют значительную часть сельхозпроизводства региона и обеспечивают его лидирующие позиции в стране. Поддержка этого сектора рассматривается как стратегическая задача краевой политики.
Роль фермеров в экономике края
Губернатор подчеркнул, что фермерские хозяйства являются опорой аграрного региона и обеспечивают серьёзные объёмы выпуска продукции. По его словам, в 2025 году сектор малых форм хозяйствования сохранил устойчивость и показал высокие результаты.
"Фермеры являются настоящей опорой для нашего аграрного края, обеспечивают серьезные объемы производства регионального агропромышленного комплекса. В 2025 году этот сектор сохранил устойчивость. На сегодняшний день Краснодарский край занимает первое место в России по выпуску фермерской продукции", — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что объём фермерской продукции в растениеводстве в 2025 году превысил 152 млрд рублей, а в животноводстве составил 85,7 млрд рублей. Эти показатели подтверждают ведущую роль края в масштабах страны.
Кооперация и государственная поддержка
Для повышения конкурентоспособности фермеров регион делает ставку на развитие сельскохозяйственной кооперации. Власти оказывают поддержку при создании кооперативов, предоставляя гранты, субсидии и льготные кредиты.
"Чтобы фермеры были конкурентоспособными, мы помогаем им при создании кооперативов, обеспечиваем господдержкой — грантами, субсидиями и льготными кредитами", — отметил Вениамин Кондратьев.
В настоящее время в Краснодарском крае зарегистрировано свыше 150 сельхозкооперативов, объединяющих более 2 тысяч пайщиков. За последние три года они вдвое увеличили выпуск продукции — до порядка 2 млрд рублей.
Масштабы производства и финансирование
Малые формы хозяйствования обрабатывают около трети всех посевных площадей региона. В их распоряжении находится более 187 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 77 тыс. коров, а также 39,3 тыс. свиней, 213 тыс. овец и коз и около 9,3 млн голов птицы.
В 2025 году на развитие начинающих и действующих кооперативов, а также семейных ферм из федерального и краевого бюджетов было направлено около 170 млн рублей в виде грантов. В администрации края отмечают, что такая поддержка позволяет сохранять устойчивость отрасли и создавать условия для дальнейшего роста.
