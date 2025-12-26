Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Театр Пушкина
© commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:53

Театр Пушкина погасит сцену на целый день: спектакли отменены из-за прощания с Верой Алентовой

Театр Пушкина отменяет все спектакли 29 декабря из-за прощания с Верой Алентовой

В Московском драматическом театре имени Пушкина 29 декабря наступит необычный, тихий день — сцена останется без привычного вечернего света. Как сообщает "Лента.ру", театр отменил все спектакли на дату, когда в его стенах пройдет церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Решение затронуло сразу несколько постановок и стало частью траурных мероприятий, связанных с кончиной актрисы.

Отмена спектаклей и возврат билетов

Театр имени Пушкина объявил, что 29 декабря не состоятся показы спектаклей "Эта прекрасная жизнь" и "Макбет. Кабаре". Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале учреждения культуры. В театре уточнили, что зрителям вернут деньги за приобретенные билеты.

День прощания с Верой Алентовой

29 декабря в Театре имени Пушкина пройдет церемония прощания с Верой Алентовой. В сообщении подчеркивается, что актриса служила в театре на протяжении 60 лет.

У стен здания уже появился стихийный мемориал. По информации журналистов, цветы и другие траурные атрибуты несут к стенам Театра имени Пушкина — месту, с которым Алентова была связана всю свою сценическую жизнь.

Последние дни

25 декабря Вера Алентова приехала в Театр имени Маяковского на прощание со своим коллегой и другом Анатолием Лобоцким. Во время церемонии 83-летней артистке стало плохо. Её увезли на скорой помощи, однако спасти актрису медикам не удалось.

