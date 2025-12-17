Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске за наличный расчет составит 58 рублей. Это решение принято в ответ на совокупность внешних экономических вызовов, с которыми столкнулся городской транспортный комплекс. Мэр Якутска Евгений Григорьев подробно объяснил причины этого шага в ходе своей итоговой пресс-конференции, сообщается в Якутия 24.

Причины повышения тарифов

По словам мэра, основные экономические проблемы, которые привели к необходимости повышения тарифа, связаны с ростом затрат на содержание городского транспорта.

"За прошлый год существенно выросли затраты на содержание транспорта: цена на металл увеличилась на 17%, подорожали запчасти и топливо", — отметил Григорьев.

В частности, топливо для автобусов, работающих на метане, стало значительно дороже, включая такие нефтепродукты, как пропан и светлые нефтепродукты.

Также Евгений Григорьев отметил, что высокая ключевая ставка оказывает влияние на стоимость кредитных средств, что дополнительно усложняет финансовую ситуацию транспортных предприятий.

"Высокая ключевая ставка делает дороже привлечение кредитных средств", — пояснил мэр.

Влияние на транспортный комплекс

Мэр Якутска подчеркнул, что в условиях общей инфляции и увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) предприятиям города становится все сложнее работать по старым тарифам. Повышение стоимости проезда — это вынужденная мера, которая необходима для поддержания качества и устойчивости работы пассажирского транспорта в городе. В противном случае, по словам Григорьева, возможно ухудшение качества транспортных услуг, что негативно скажется на пассажирах.