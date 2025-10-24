Фараоны опоздали на вулкан: радиоуглеродный анализ разрушил старую школьную версию истории
Одно из самых мощных вулканических извержений за последние десять тысяч лет произошло на греческом острове Тира (Санторин) в Эгейском море. Это событие стало одной из ключевых природных катастроф древности, вызвавших климатические изменения по всему Восточному Средиземноморью. Его пепел обнаружен в слоях почвы от Крита до Сирии, а последствия, по мнению археологов, могли отразиться даже на судьбе ранних египетских цивилизаций.
Однако вопрос о том, когда именно произошло это извержение, десятилетиями оставался предметом научных споров. Разные школы археологии датировали катастрофу то концом XVII, то XVI века до н. э., пытаясь соотнести её с египетскими летописями и артефактами. Теперь, благодаря новому исследованию учёных из Университета Бен-Гуриона в Негеве, удалось существенно уточнить эти данные и пересмотреть ключевые этапы истории Древнего Египта.
Команда под руководством профессора Хендрию Брюинса применила радиоуглеродный анализ к артефактам, связанным с фараоном Яхмосом I, который положил начало Новому царству. Результаты оказались неожиданными: извержение Санторини произошло до правления Яхмоса, то есть в период Второго переходного периода — времени политической раздробленности и ослабления власти фараонов. Это открытие буквально "сдвинуло" привычную историческую шкалу.
"Наши результаты показывают, что Второй переходный период был значительно длиннее, чем принято считать, а начало Нового царства откладывается на более поздний период", — пояснил профессор Хендрию Брюинс.
Что изменили новые датировки
Учёные впервые получили разрешение провести анализ древнеегипетских артефактов из крупнейших музеев мира — Британского музея и Музея Питри в Лондоне. Для исследования были отобраны:
-
глиняные кирпичи из храма Яхмоса в Абидосе;
-
льняная погребальная ткань, связанная с фараоном Сатджехути;
-
шесть деревянных ушебти из древних Фив, относящихся к XVII — началу XVIII династии.
Радиоуглеродный анализ показал, что извержение Санторини произошло раньше этих артефактов — задолго до становления XVIII династии. Это опровергло старую гипотезу, согласно которой катастрофа совпала с ранним периодом Нового царства.
Таким образом, исследователи подтвердили так называемую "низкую хронологию" Египта — модель, в которой даты правления фараонов "сдвигаются" ближе к современности на несколько десятилетий.
Сравнение версий хронологии
|Версия
|Начало XVIII династии
|Период извержения Санторини
|Особенности
|Стандартная (высокая)
|Около 1550 г. до н. э.
|Совпадает с ранним Новым царством
|Долгое время считалась общепринятой
|Низкая (новые данные)
|После 1530 г. до н. э.
|До начала Нового царства
|Подтверждена радиоуглеродными анализами
Советы шаг за шагом: как проводилось исследование
-
Отбор артефактов. Египтологам пришлось получить редкое разрешение на извлечение микроскопических образцов древних материалов.
-
Калибровка данных. Радиоуглеродные даты были соотнесены с международной шкалой измерений, учитывающей природные колебания углерода-14.
-
Сопоставление с археологическими слоями. Учёные сравнили результаты с пепельными отложениями Санторини, найденными в Восточном Средиземноморье.
-
Хронологический анализ. На основе полученных данных составлена новая временная шкала египетской истории.
-
Публикация результатов. Статья с выводами вышла в журнале PLOS One и уже вызвала бурное обсуждение в научных кругах.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: привязка извержения Санторини к эпохе Нового царства.
Последствие: искажение дат египетской истории и соседних цивилизаций.
Альтернатива: учитывать радиоуглеродные данные, подтверждающие более ранний период катастрофы.
-
Ошибка: использование только письменных источников для датировки.
Последствие: зависимость от субъективных интерпретаций летописей.
Альтернатива: совмещать текстовые и геологические данные.
-
Ошибка: игнорирование природных факторов при изучении истории.
Последствие: упущение связи между климатом, катастрофами и развитием цивилизаций.
Альтернатива: применять междисциплинарный подход — археология + геология + климатология.
А что если извержение Санторини изменило ход истории?
Учёные предполагают, что катастрофа на Тире могла вызвать глобальные климатические изменения, повлиявшие на урожайность и экономику древнего Египта. Пепельные облака могли привести к кратковременному похолоданию и снижению солнечной активности. Это, в свою очередь, усилило кризис Второго переходного периода, когда страна была разделена между гиксосами и местными правителями.
Если эти гипотезы подтвердятся, то извержение Санторини станет одним из ключевых природных факторов, повлиявших на переход Египта от раздробленности к централизованной власти.
Плюсы и минусы новой хронологии
|Плюсы
|Минусы
|Более точное соотношение природных и исторических событий
|Необходимость пересмотра множества археологических дат
|Возможность синхронизации Египта с другими регионами
|Разногласия между "старой" и "новой" школой археологии
|Расширение периода Второго переходного периода
|Потребность в дополнительных проверках данных
FAQ
Что такое низкая хронология?
Это система датировки, при которой начало XVIII династии Египта считается более поздним, чем принято ранее — примерно на 20-30 лет.
Почему Санторини так важно для Египта?
Пепел извержения обнаружен в археологических слоях по всему Средиземноморью, включая Египет, что позволяет сопоставлять природные и исторические события.
Что нового показали анализы?
Извержение произошло до основания Нового царства, а не во время правления первых фараонов XVIII династии.
Где опубликовано исследование?
В международном научном журнале PLOS One.
Как это повлияет на другие археологические культуры?
Хронология критской, минойской и хеттской цивилизаций может быть пересмотрена в связи с уточнением даты извержения.
Мифы и правда
-
Миф: извержение Санторини уничтожило цивилизацию Крита.
Правда: минойская культура пережила катастрофу, хотя сильно пострадала от экономических последствий.
-
Миф: фараон Яхмос правил во время извержения.
Правда: его царствование началось уже после катастрофы.
-
Миф: радиоуглеродные методы слишком неточны.
Правда: современные технологии позволяют устанавливать даты с погрешностью не более 20 лет.
Исторический контекст
Извержение вулкана Тира стало одним из величайших событий древнего мира. Оно разрушило островные поселения и вызвало цунами, достигшее берегов Крита и Малой Азии. Многие учёные считают, что это событие нашло отражение в мифах — от легенды об Атлантиде до библейских описаний "тьмы над землёй".
В Египте же извержение совпало с периодом политического хаоса — Вторым переходным периодом, когда власть фараонов была ослаблена. Возможно, именно последствия катастрофы ускорили объединение страны под властью Яхмоса I и стали толчком к рождению Нового царства — эпохи расцвета египетской цивилизации.
Три интересных факта
-
Пепел Санторини обнаружен даже в ледниках Гренландии — это одно из самых масштабных извержений в истории.
-
Радиоуглеродные даты артефактов из Фив и Абидоса помогли уточнить возраст не только египетских, но и критских культурных слоёв.
-
Извержение могло вызвать временное похолодание и неурожай, что усилило кризисы во многих древних государствах Восточного Средиземноморья.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru