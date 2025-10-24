Фараоны опоздали на вулкан: радиоуглеродный анализ разрушил старую школьную версию истории

Одно из самых мощных вулканических извержений за последние десять тысяч лет произошло на греческом острове Тира (Санторин) в Эгейском море. Это событие стало одной из ключевых природных катастроф древности, вызвавших климатические изменения по всему Восточному Средиземноморью. Его пепел обнаружен в слоях почвы от Крита до Сирии, а последствия, по мнению археологов, могли отразиться даже на судьбе ранних египетских цивилизаций.

Однако вопрос о том, когда именно произошло это извержение, десятилетиями оставался предметом научных споров. Разные школы археологии датировали катастрофу то концом XVII, то XVI века до н. э., пытаясь соотнести её с египетскими летописями и артефактами. Теперь, благодаря новому исследованию учёных из Университета Бен-Гуриона в Негеве, удалось существенно уточнить эти данные и пересмотреть ключевые этапы истории Древнего Египта.

Команда под руководством профессора Хендрию Брюинса применила радиоуглеродный анализ к артефактам, связанным с фараоном Яхмосом I, который положил начало Новому царству. Результаты оказались неожиданными: извержение Санторини произошло до правления Яхмоса, то есть в период Второго переходного периода — времени политической раздробленности и ослабления власти фараонов. Это открытие буквально "сдвинуло" привычную историческую шкалу.

"Наши результаты показывают, что Второй переходный период был значительно длиннее, чем принято считать, а начало Нового царства откладывается на более поздний период", — пояснил профессор Хендрию Брюинс.

Что изменили новые датировки

Учёные впервые получили разрешение провести анализ древнеегипетских артефактов из крупнейших музеев мира — Британского музея и Музея Питри в Лондоне. Для исследования были отобраны:

глиняные кирпичи из храма Яхмоса в Абидосе;

льняная погребальная ткань, связанная с фараоном Сатджехути;

шесть деревянных ушебти из древних Фив, относящихся к XVII — началу XVIII династии.

Радиоуглеродный анализ показал, что извержение Санторини произошло раньше этих артефактов — задолго до становления XVIII династии. Это опровергло старую гипотезу, согласно которой катастрофа совпала с ранним периодом Нового царства.

Таким образом, исследователи подтвердили так называемую "низкую хронологию" Египта — модель, в которой даты правления фараонов "сдвигаются" ближе к современности на несколько десятилетий.

Сравнение версий хронологии

Версия Начало XVIII династии Период извержения Санторини Особенности Стандартная (высокая) Около 1550 г. до н. э. Совпадает с ранним Новым царством Долгое время считалась общепринятой Низкая (новые данные) После 1530 г. до н. э. До начала Нового царства Подтверждена радиоуглеродными анализами

Советы шаг за шагом: как проводилось исследование

Отбор артефактов. Египтологам пришлось получить редкое разрешение на извлечение микроскопических образцов древних материалов. Калибровка данных. Радиоуглеродные даты были соотнесены с международной шкалой измерений, учитывающей природные колебания углерода-14. Сопоставление с археологическими слоями. Учёные сравнили результаты с пепельными отложениями Санторини, найденными в Восточном Средиземноморье. Хронологический анализ. На основе полученных данных составлена новая временная шкала египетской истории. Публикация результатов. Статья с выводами вышла в журнале PLOS One и уже вызвала бурное обсуждение в научных кругах.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: привязка извержения Санторини к эпохе Нового царства.

Последствие: искажение дат египетской истории и соседних цивилизаций.

Альтернатива: учитывать радиоуглеродные данные, подтверждающие более ранний период катастрофы.

Ошибка: использование только письменных источников для датировки.

Последствие: зависимость от субъективных интерпретаций летописей.

Альтернатива: совмещать текстовые и геологические данные.

Ошибка: игнорирование природных факторов при изучении истории.

Последствие: упущение связи между климатом, катастрофами и развитием цивилизаций.

Альтернатива: применять междисциплинарный подход — археология + геология + климатология.

А что если извержение Санторини изменило ход истории?

Учёные предполагают, что катастрофа на Тире могла вызвать глобальные климатические изменения, повлиявшие на урожайность и экономику древнего Египта. Пепельные облака могли привести к кратковременному похолоданию и снижению солнечной активности. Это, в свою очередь, усилило кризис Второго переходного периода, когда страна была разделена между гиксосами и местными правителями.

Если эти гипотезы подтвердятся, то извержение Санторини станет одним из ключевых природных факторов, повлиявших на переход Египта от раздробленности к централизованной власти.

Плюсы и минусы новой хронологии

Плюсы Минусы Более точное соотношение природных и исторических событий Необходимость пересмотра множества археологических дат Возможность синхронизации Египта с другими регионами Разногласия между "старой" и "новой" школой археологии Расширение периода Второго переходного периода Потребность в дополнительных проверках данных

FAQ

Что такое низкая хронология?

Это система датировки, при которой начало XVIII династии Египта считается более поздним, чем принято ранее — примерно на 20-30 лет.

Почему Санторини так важно для Египта?

Пепел извержения обнаружен в археологических слоях по всему Средиземноморью, включая Египет, что позволяет сопоставлять природные и исторические события.

Что нового показали анализы?

Извержение произошло до основания Нового царства, а не во время правления первых фараонов XVIII династии.

Где опубликовано исследование?

В международном научном журнале PLOS One.

Как это повлияет на другие археологические культуры?

Хронология критской, минойской и хеттской цивилизаций может быть пересмотрена в связи с уточнением даты извержения.

Мифы и правда

Миф: извержение Санторини уничтожило цивилизацию Крита.

Правда: минойская культура пережила катастрофу, хотя сильно пострадала от экономических последствий.

Миф: фараон Яхмос правил во время извержения.

Правда: его царствование началось уже после катастрофы.

Миф: радиоуглеродные методы слишком неточны.

Правда: современные технологии позволяют устанавливать даты с погрешностью не более 20 лет.

Исторический контекст

Извержение вулкана Тира стало одним из величайших событий древнего мира. Оно разрушило островные поселения и вызвало цунами, достигшее берегов Крита и Малой Азии. Многие учёные считают, что это событие нашло отражение в мифах — от легенды об Атлантиде до библейских описаний "тьмы над землёй".

В Египте же извержение совпало с периодом политического хаоса — Вторым переходным периодом, когда власть фараонов была ослаблена. Возможно, именно последствия катастрофы ускорили объединение страны под властью Яхмоса I и стали толчком к рождению Нового царства — эпохи расцвета египетской цивилизации.

