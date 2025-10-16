Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:16

Новый этап театрального образования на Дальнем Востоке: как местные студенты ГИТИСа сдали первую сессию

В Благовещенске стартовала первая сессия студентов ГИТИСа

В Благовещенске прошла первая экзаменационная сессия студентов Дальневосточного филиала ГИТИСа, открытого летом 2025 года. Учебное заведение стало важным шагом в развитии театрального образования в регионе.

Филиал крупнейшего театрального вуза страны начал работу по двум направлениям:

  • «Звукорежиссура» — мастерская Станислава Шевцова.
  • «Продюсер исполнительных искусств» — мастерская Сергея Горшкова.

Кто учится и где будут проходить практику

Среди первокурсников — студенты из Благовещенска, Сахалина, Якутии и Иркутской области. Уже после первой сессии они начнут проходить практику в ведущих учреждениях культуры региона.

Директор филиала Анна Филоненко рассказала:

«Сегодня мы с деканом продюсерского факультета Еленой Николаевной Симурзиной проехали по главным учреждениям культуры региона — это Амурский областной театр драмы, театр кукол и филармония. Есть договоренности о том, где после первой сессии студенты-продюсеры будут проходить практику, так что уже в декабре мы увидим первые результаты наших студентов».

Будущие специалисты смогут применять знания на практике в Амурском театре драмы, Амурской областной филармонии и театре кукол «Амурчонок».

Учёба по московским стандартам

Программа обучения полностью соответствует стандартам московского ГИТИСа, что позволяет студентам получать образование на уровне главного театрального вуза страны.

Дальневосточный филиал ГИТИСа был создан по поручению президента России Владимира Путина, чтобы развивать культурную и творческую среду региона.

