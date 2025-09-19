Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 16:17

Первый российский круиз по Курилам и Камчатке: Россия готовит круиз, которого ждали десятилетия

Круизный лайнер "Астория Нова" повезёт туристов на Сахалин, Камчатку и Курилы

Первый дальневосточный круиз в современной истории России может стать главным событием туристического сезона 2026 года. Круизный лайнер "Астория Нова", который будет ходить под российским флагом, планируют вывести на маршрут весной. Для Дальнего Востока это не просто новый формат путешествий, а целый виток развития внутреннего туризма.

Судно рассчитано на 1400 пассажиров, а для их комфорта предусмотрено всё: рестораны, бары, концертный зал на тысячу мест, СПА-центр, фитнес-зал, бассейн и спортивные площадки. Маршрут первого рейса охватит Владивосток, Сахалин и Курилы, Камчатку и уникальные острова в Тихом океане. Туристы смогут вернуться домой на самолёте или продолжить морское путешествие обратно.

Сравнение лайнеров "Астория Нова" и "Астория Гранде"

Характеристика

"Астория Нова"

"Астория Гранде"

Вместимость

1400 пассажиров

1200 пассажиров

Маршрут

Дальний Восток, включая Владивосток, Сахалин, Камчатку

Чёрное море, Турция, Грузия

Развлечения

Театральный зал на 1000 мест, SPA, фитнес, бассейн

Рестораны, бары, культурные программы

Особенности

Первый российский дальневосточный круиз

Регулярные международные маршруты

Советы шаг за шагом: как подготовиться к круизу

  1. Забронировать тур заранее — круизы редко бывают с пустыми каютами.
  2. Проверить маршрут: он может включать как российские, так и международные порты.
  3. Подготовить документы для выезда за границу (если выбрана версия с Южной Кореей и Китаем).
  4. Взять удобную обувь для экскурсий по вулканическим ландшафтам Камчатки и Курил.
  5. Не забыть средства от укачивания и аптечку.
  6. Рассмотреть покупку страховки, которая покрывает авиаперелёт и круиз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить тур в последний момент.
    Последствие: нет свободных кают или завышенные цены.
    Альтернатива: раннее бронирование через туроператоров АТОР.
  • Ошибка: взять только лёгкую одежду.
    Последствие: промозглая погода на Сахалине или Курилах.
    Альтернатива: добавить ветровку и тёплую куртку в багаж.
  • Ошибка: отказаться от экскурсионных пакетов.
    Последствие: ограниченные впечатления, упущенные вулканы и горячие источники.
    Альтернатива: заранее заказать туры через официального партнёра круиза.

Плюсы и минусы круиза

Плюсы

Минусы

Уникальные маршруты по Дальнему Востоку

Высокая стоимость по сравнению с обычным туром

Комфорт современного лайнера

Возможна качка на открытом море

Возможность совмещения с авиаперелётом

Ограниченное время стоянки в портах

СПА, бассейн, спорт на борту

Зависимость от погодных условий

Международные маршруты (Корея, Китай, возможно Япония)

Потребность в визах для отдельных стран

FAQ

Как выбрать каюту?
Лучше заранее уточнить расположение: для тех, кто боится качки, подойдут каюты в центре судна.

Сколько стоит круиз?
Цены пока не объявлены, но эксперты предполагают диапазон от 100 до 200 тысяч рублей за 10-дневный маршрут с питанием и экскурсиями.

Мифы и правда

  • Миф: круизы доступны только богатым.
    Правда: существуют разные классы кают, включая экономичные.
  • Миф: на лайнере делать нечего.
    Правда: бары, театры, бассейн и экскурсии не дадут скучать.
  • Миф: дальневосточные маршруты небезопасны.
    Правда: лайнер будет под российским флагом и соответствовать современным нормам безопасности.

Исторический контекст

  1. Первые круизы в России активно развивались на Чёрном море ещё в советское время.
  2. После распада СССР круизная отрасль практически исчезла.
  3. Возвращение маршрутов на Дальнем Востоке — это попытка возродить традицию морских путешествий.

3 интересных факта

  1. Камчатка — единственный регион России, где можно увидеть сразу несколько действующих вулканов во время круиза.
  2. На Курильских островах туристы смогут посетить горячие источники прямо на побережье океана.
  3. Остров Тюлений — это крупнейшее лежбище северных морских котиков.

