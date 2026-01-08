Деньги на ТОРы и не только: как средства из Москвы помогут территориям опережающего развития

Федеральные власти продолжают усиливать финансовую поддержку Дальнего Востока, делая ставку на инфраструктурные проекты как основу для экономического роста и повышения качества жизни. В начале 2026 года стало известно о новом распределении средств между регионами макрорегиона, которое затронет сразу несколько ключевых направлений развития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональные власти.

Кому и сколько выделят

Приморский край и Республика Саха (Якутия) получат более 280 млн рублей федеральной поддержки на развитие инфраструктуры. Решение принято по поручению президента России Владимира Путина и оформлено соответствующим распоряжением правительства.

Из общей суммы 207,6 млн рублей направят в Якутию, еще 72,4 млн рублей получит Приморский край. Документ о распределении средств был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 25 декабря. Финансирование носит целевой характер и будет использовано строго в рамках утвержденных проектов.

На что пойдут средства

Как уточнили в правительстве Приморского края, федеральные деньги направят на широкий круг задач. Речь идет о строительстве и модернизации социальных объектов, развитии инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР), а также о возведении жилья в рамках программы "Дальневосточный квартал".

Отдельное внимание уделено обновлению технологической базы промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства в городах и поселках. Эти меры должны снизить износ инфраструктуры и повысить устойчивость экономики в сложных климатических условиях Дальнего Востока.

Стратегический эффект для региона

Власти подчеркивают, что поддержка вписывается в долгосрочную стратегию развития макрорегиона.

"Благодаря этой поддержке в дальневосточных регионах реализуется множество проектов. Они связаны с модернизацией и строительством социальной инфраструктуры и инфраструктуры ТОР, возведением жилья по программе "Дальневосточный квартал", обновлением технологической базы промышленных предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства", — сказано в сообщении правительства Приморского края.

Ожидается, что реализация этих проектов окажет мультипликативный эффект: создаст новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность территорий и улучшит условия жизни для местных жителей.

Продолжение федеральной политики

Эксперты отмечают, что распределение средств между Приморьем и Якутией отражает системный подход федеральных властей к развитию Дальнего Востока. Финансовая поддержка рассматривается не как разовая мера, а как элемент долгосрочной политики по формированию устойчивой инфраструктуры и снижению оттока населения из региона.

В ближайшие годы аналогичные механизмы финансирования могут быть расширены и на другие субъекты ДФО, особенно в части социальной и коммунальной инфраструктуры.