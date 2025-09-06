Форум на вкус: чем угощают гостей ВЭФ во Владивостоке

С 3 по 6 сентября Владивосток принимает юбилейный, десятый Восточный экономический форум. Первые гости уже заглянули в дом Росрыболовства и узнали, чем будут угощать участников форума.

Рыбное меню форума

В основе кухни — дары Дальнего Востока: рыба, моллюски и морепродукты. Среди горячих блюд:

дальневосточный плов с морепродуктами - 1250 руб.,

стейк из палтуса - 2500 руб.,

скоблянка с кукумарией и кальмаром — 1300 руб.

Сеты для гурманов

Для тех, кто хочет попробовать всё сразу, повара подготовили комплексные наборы:

Сет "Приморье" - 4000 руб. борщ с крабом, запечённый гребешок, скоблянка.

Сет "Дальневосточный" - 7000 руб. уха из трёх видов рыбы, запечённый гребешок, блины с икрой.



Атмосфера Дальнего Востока

Организаторы подчёркивают: меню призвано познакомить гостей форума не только с традиционными, но и с редкими вкусами региона.