Форум на вкус: чем угощают гостей ВЭФ во Владивостоке
С 3 по 6 сентября Владивосток принимает юбилейный, десятый Восточный экономический форум. Первые гости уже заглянули в дом Росрыболовства и узнали, чем будут угощать участников форума.
Рыбное меню форума
В основе кухни — дары Дальнего Востока: рыба, моллюски и морепродукты. Среди горячих блюд:
-
дальневосточный плов с морепродуктами - 1250 руб.,
-
стейк из палтуса - 2500 руб.,
-
скоблянка с кукумарией и кальмаром — 1300 руб.
Сеты для гурманов
Для тех, кто хочет попробовать всё сразу, повара подготовили комплексные наборы:
-
Сет "Приморье" - 4000 руб.
-
борщ с крабом,
-
запечённый гребешок,
-
скоблянка.
-
-
Сет "Дальневосточный" - 7000 руб.
-
уха из трёх видов рыбы,
-
запечённый гребешок,
-
блины с икрой.
-
Атмосфера Дальнего Востока
Организаторы подчёркивают: меню призвано познакомить гостей форума не только с традиционными, но и с редкими вкусами региона.
