Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Форум на вкус: чем угощают гостей ВЭФ во Владивостоке

На ВЭФ гостей угощают пловом с морепродуктами, стейком из палтуса и сетами с крабом

С 3 по 6 сентября Владивосток принимает юбилейный, десятый Восточный экономический форум. Первые гости уже заглянули в дом Росрыболовства и узнали, чем будут угощать участников форума.

Рыбное меню форума

В основе кухни — дары Дальнего Востока: рыба, моллюски и морепродукты. Среди горячих блюд:

  • дальневосточный плов с морепродуктами - 1250 руб.,

  • стейк из палтуса - 2500 руб.,

  • скоблянка с кукумарией и кальмаром — 1300 руб.

Сеты для гурманов

Для тех, кто хочет попробовать всё сразу, повара подготовили комплексные наборы:

  • Сет "Приморье" - 4000 руб.

    • борщ с крабом,

    • запечённый гребешок,

    • скоблянка.

  • Сет "Дальневосточный" - 7000 руб.

    • уха из трёх видов рыбы,

    • запечённый гребешок,

    • блины с икрой.

Атмосфера Дальнего Востока

Организаторы подчёркивают: меню призвано познакомить гостей форума не только с традиционными, но и с редкими вкусами региона.

