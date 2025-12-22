Ипотека под 2% переформатировала Дальний Восток и Арктику: 182 тысячи семей уже воспользовались программой

Льготная ипотека на Дальнем Востоке и в Арктике, задуманная как демографическая и кадровая мера, постепенно стала фактором, который меняет повседневную жизнь в регионах. Об этом сообщает агентство ТАСС. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков считает программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" одним из самых результативных инструментов повышения качества жизни.

Сколько семей уже улучшили условия

"Дальневосточная и арктическая ипотека остается одним из ключевых и наиболее результативных инструментов повышения качества жизни в регионах ДФО и АЗРФ. Благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 182 тыс. семей и квалифицированных специалистов, а общий объем выданных кредитов составляет 900 млрд рублей", — сказал Алексей Чекунков.

Как программа меняет рынок недвижимости

Чекунков также связал действие ипотеки с ростом жилищного строительства. По его оценке, объёмы строительства в округе достигли рекордных значений, а сама инициатива "переформатировала" рынок недвижимости. Существенным индикатором он назвал структуру спроса: каждая вторая квартира в новостройках, по его словам, покупается с использованием льготной ипотеки.

Министр подчеркнул, что устойчивый спрос привёл на Дальний Восток крупных федеральных застройщиков. Это, как он утверждает, обеспечило "выравнивание рынка и сдерживание цен".

"Инициатива фактически переформатировала рынок недвижимости в округе. До рекордных значений выросли объемы жилищного строительства. Каждая вторая квартира в новостройках покупается с использованием льготной ипотеки. Такой устойчивый спрос привел в регион крупных федеральных застройщиков, обеспечил выравнивание рынка и сдерживание цен", — сказал глава Минвостокразвития.

Динамика цен и доступности кредита

Отдельно Чекунков привёл данные о стоимости жилья в 2025 году. По его словам, цена квадратного метра в новостройках Дальнего Востока была на 21% ниже средней по России. Он напомнил, что на старте программы ситуация была иной: тогда цены превышали среднероссийский уровень на 15%.

Министр также заявил о росте доступности ипотеки для семей. По его оценке, доля ежемесячного платежа в средней заработной плате жителя ДФО за десять лет снизилась вдвое — с 63% до 28%. Такой показатель он назвал объяснением того, почему льготная ставка становится не только мерой поддержки, но и долгосрочным стимулом для закрепления людей в регионах.

Когда запустили программу и какие условия

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая — в декабре 2023-го. Программа предусматривает возможность получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.