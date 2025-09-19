Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:46

Фантастика ожила: моторы размером с клетку крови запускаются лазером и обещают перевернуть медицину и электронику

Учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие от света вместо топлива или электричества

Мир технологий сделал шаг, который ещё недавно казался фантастикой: учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие не от топлива или электричества, а от света. Эти крошечные механизмы могут изменить будущее медицины, электроники и даже повседневных устройств.

Суть открытия: свет вместо мотора

Обычные зубчатые передачи мы встречаем повсюду — от часов до автомобилей. Но уменьшить их до размеров живой клетки долго не удавалось: привычные механизмы слишком громоздки и плохо работают в микромире.

Учёные из Гётеборгского университета пошли другим путём — вместо электродвигателей они использовали лазер. Световые лучи взаимодействуют с особыми оптическими метаматериалами и заставляют вращаться крошечные шестерёнки. Меняя интенсивность и поляризацию луча, можно управлять скоростью и направлением вращения.

Как устроены микродвигатели

Шестерёнки размером всего 16-20 микрометров (примерно с клетку крови) были напечатаны на кремниевом чипе методом литографии. Этот способ предполагает нанесение светочувствительного слоя на кремний, а затем использование ультрафиолетового излучения через маску с нужным узором.

"Мы построили систему, где одна шестерня, приводимая в движение светом, заставляет работать всю цепочку", — пояснил первый автор исследования, физик Гань Ван.

Фактически это полноценный двигатель, только вместо топлива используется поток фотонов.

Сравнение технологий

Тип двигателя Принцип работы Размеры Применение Ограничения
Классический мотор Электрический ток и магнитные поля Миллиметры и больше Авто, техника, промышленность Габариты, износ
Микроэлектродвигатель Электрохимические процессы Доли миллиметра Медицинские импланты, датчики Ограниченная мощность
Лазерный микродвигатель Фотонный поток и метаматериалы 16-20 мкм Медицина, электроника, оптика Зависимость от света

Где пригодятся крошечные моторы

  • В медицине — как микронасосы для циркуляции жидкостей внутри организма.
  • В электронике — для управления микрозеркалами, которые перенаправляют световые сигналы.
  • В сенсорах — для создания "умных" имплантов, регулирующих процессы в теле.
  • В оптике — для сборки миниатюрных лазерных систем без механических контактов.

"Мы можем использовать эти микродвигатели как крошечные насосы внутри тела для регулирования потоков жидкостей", — отметил Ван.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

  • Ошибка: Попытка уменьшить классический мотор до микроразмеров.
    Последствие: Потеря эффективности, перегрев и быстрый износ.
    Альтернатива: Использование фотонного потока как источника движения.

  • Ошибка: Управление движением механическими рычагами.
    Последствие: Ограничение точности на микроуровне.
    Альтернатива: Регулирование скорости и направления с помощью лазерного луча.

  • Ошибка: Применение стандартных материалов.
    Последствие: Невозможность уловить и преобразовать свет.
    Альтернатива: Использование оптических метаматериалов.

А что если внедрить их в организм?

Теоретически такие устройства смогут работать как клапаны или насосы в кровеносной системе, управляемые светом через кожу. Они могли бы регулировать подачу лекарств, восстанавливать кровоток или контролировать давление в сосудах. Конечно, до реальных медицинских применений предстоят годы исследований, но сама идея уже перестала быть фантастикой.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Ультракомпактные размеры Пока только лабораторные прототипы
Нет прямого контакта, меньше износа Зависимость от источника лазера
Высокая точность управления Ограниченная мощность
Возможность интеграции в чипы и организмы Сложность производства

FAQ

Можно ли использовать такие моторы в бытовой технике?

Нет, они слишком малы для крупной техники. Их ниша — микроэлектроника и медицина.

Опасен ли лазер для организма?

Для управления используют маломощные лучи, которые не повреждают ткани, но технологии ещё проходят исследования.

Когда такие двигатели появятся в реальных устройствах?

На это уйдёт не меньше 5-10 лет, пока их производство не станет массовым и доступным.

Мифы и правда

  • Миф: микродвигатели работают как обычные моторы, только меньше.
    Правда: принцип другой — движение создаёт свет, а не электричество.

  • Миф: такие устройства можно увидеть невооружённым глазом.
    Правда: их диаметр в десятки раз меньше толщины волоса.

  • Миф: лазерный мотор способен заменить все существующие приводы.
    Правда: у него узкая сфера применения, где важны компактность и точность.

Исторический контекст

Попытки создать микродвигатели предпринимались ещё в 1960-х, когда развивалась микроэлектроника. Первые успехи пришли в 1980-90-х с появлением микроэлектромеханических систем (MEMS). Однако классические технологии упирались в предел размеров. Настоящий прорыв случился только сейчас, когда свет стал двигателем, а метаматериалы — основой механики нового уровня.

Три интересных факта

  1. Шестерёнка диаметром 16 микрометров меньше, чем пылинка, которую видно на солнце.
  2. Метаматериалы способны не только вращать моторы, но и "прятать" объекты, делая их невидимыми для определённых волн света.
  3. Лазерный микродвигатель можно интегрировать в чип так, что он будет частью обычного процессора.

