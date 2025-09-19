Фантастика ожила: моторы размером с клетку крови запускаются лазером и обещают перевернуть медицину и электронику

Мир технологий сделал шаг, который ещё недавно казался фантастикой: учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие не от топлива или электричества, а от света. Эти крошечные механизмы могут изменить будущее медицины, электроники и даже повседневных устройств.

Суть открытия: свет вместо мотора

Обычные зубчатые передачи мы встречаем повсюду — от часов до автомобилей. Но уменьшить их до размеров живой клетки долго не удавалось: привычные механизмы слишком громоздки и плохо работают в микромире.

Учёные из Гётеборгского университета пошли другим путём — вместо электродвигателей они использовали лазер. Световые лучи взаимодействуют с особыми оптическими метаматериалами и заставляют вращаться крошечные шестерёнки. Меняя интенсивность и поляризацию луча, можно управлять скоростью и направлением вращения.

Как устроены микродвигатели

Шестерёнки размером всего 16-20 микрометров (примерно с клетку крови) были напечатаны на кремниевом чипе методом литографии. Этот способ предполагает нанесение светочувствительного слоя на кремний, а затем использование ультрафиолетового излучения через маску с нужным узором.

"Мы построили систему, где одна шестерня, приводимая в движение светом, заставляет работать всю цепочку", — пояснил первый автор исследования, физик Гань Ван.

Фактически это полноценный двигатель, только вместо топлива используется поток фотонов.

Сравнение технологий

Тип двигателя Принцип работы Размеры Применение Ограничения Классический мотор Электрический ток и магнитные поля Миллиметры и больше Авто, техника, промышленность Габариты, износ Микроэлектродвигатель Электрохимические процессы Доли миллиметра Медицинские импланты, датчики Ограниченная мощность Лазерный микродвигатель Фотонный поток и метаматериалы 16-20 мкм Медицина, электроника, оптика Зависимость от света

Где пригодятся крошечные моторы

В медицине — как микронасосы для циркуляции жидкостей внутри организма.

В электронике — для управления микрозеркалами, которые перенаправляют световые сигналы.

В сенсорах — для создания "умных" имплантов, регулирующих процессы в теле.

В оптике — для сборки миниатюрных лазерных систем без механических контактов.

"Мы можем использовать эти микродвигатели как крошечные насосы внутри тела для регулирования потоков жидкостей", — отметил Ван.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

Ошибка : Попытка уменьшить классический мотор до микроразмеров.

Последствие : Потеря эффективности, перегрев и быстрый износ.

Альтернатива : Использование фотонного потока как источника движения.

Ошибка : Управление движением механическими рычагами.

Последствие : Ограничение точности на микроуровне.

Альтернатива : Регулирование скорости и направления с помощью лазерного луча.

Ошибка: Применение стандартных материалов.

Последствие: Невозможность уловить и преобразовать свет.

Альтернатива: Использование оптических метаматериалов.

А что если внедрить их в организм?

Теоретически такие устройства смогут работать как клапаны или насосы в кровеносной системе, управляемые светом через кожу. Они могли бы регулировать подачу лекарств, восстанавливать кровоток или контролировать давление в сосудах. Конечно, до реальных медицинских применений предстоят годы исследований, но сама идея уже перестала быть фантастикой.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы Ультракомпактные размеры Пока только лабораторные прототипы Нет прямого контакта, меньше износа Зависимость от источника лазера Высокая точность управления Ограниченная мощность Возможность интеграции в чипы и организмы Сложность производства

FAQ

Можно ли использовать такие моторы в бытовой технике?

Нет, они слишком малы для крупной техники. Их ниша — микроэлектроника и медицина.

Опасен ли лазер для организма?

Для управления используют маломощные лучи, которые не повреждают ткани, но технологии ещё проходят исследования.

Когда такие двигатели появятся в реальных устройствах?

На это уйдёт не меньше 5-10 лет, пока их производство не станет массовым и доступным.

Мифы и правда

Миф : микродвигатели работают как обычные моторы, только меньше.

Правда : принцип другой — движение создаёт свет, а не электричество.

Миф : такие устройства можно увидеть невооружённым глазом.

Правда : их диаметр в десятки раз меньше толщины волоса.

Миф: лазерный мотор способен заменить все существующие приводы.

Правда: у него узкая сфера применения, где важны компактность и точность.

Исторический контекст

Попытки создать микродвигатели предпринимались ещё в 1960-х, когда развивалась микроэлектроника. Первые успехи пришли в 1980-90-х с появлением микроэлектромеханических систем (MEMS). Однако классические технологии упирались в предел размеров. Настоящий прорыв случился только сейчас, когда свет стал двигателем, а метаматериалы — основой механики нового уровня.

Три интересных факта