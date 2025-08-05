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Вентилятор на деревянном полу
Вентилятор на деревянном полу
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Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:52

Ложное чувство комфорта: как вентиляторы обманывают ваш организм в зной

Ученые предупредили: вентиляторы не охлаждают—в чем опасность для здоровья

Летняя жара в этом году установилась во многих регионах, и вентиляторы вновь стали популярным атрибутом в домах. Однако, как утверждают учёные, наивно полагать, что эти устройства реально охлаждают тело. Их эффективность — иллюзия, которая может дорого обойтись организму, особенно пожилым людям.

Профессор физиологии Глен Кенни из Университета Оттавы сообщил, что вентиляторы не способны снизить температуру тела. По его словам, они создают лишь ощущение комфорта, вводя мозг в заблуждение. Это особенно опасно в условиях жары около +32 °C и выше, когда организм может приблизиться к тепловому истощению, не посылая тревожных сигналов.

Уязвимее всего оказываются пожилые люди. Исследования показали: при высоких температурах у них повышается нагрузка на сердце при использовании вентиляторов. Учёные объясняют это тем, что приборы усиливают поток воздуха, заставляя тело впитывать сухое тепло, что ускоряет обезвоживание. У молодых людей компенсаторной реакцией становится обильное потоотделение, но с возрастом организм теряет способность эффективно потеть.

Наиболее надёжным способом охлаждения остаётся нахождение в помещениях с кондиционером хотя бы несколько часов в день.

Чтобы сделать вентилятор действительно полезным, специалисты рекомендуют увлажнять кожу. Простые приёмы — опрыскивание из пульверизатора, протирание влажной губкой или даже полностью мокрая одежда — могут значительно снизить тепловое напряжение. Исследования подтвердили, что сочетание вентиляторов и влажной кожи помогает эффективнее выводить тепло и снижает риск обезвоживания почти на 50%.

В одном из экспериментов, опубликованных в журнале JAMA, команда Кенни наблюдала за пожилыми людьми в возрасте от 65 до 85 лет, которые находились восемь часов при температуре около +36 °C. Некоторые из участников использовали вентиляторы, другие — нет. Оказалось, что все группы испытывали одинаковую степень гипертермии и сердечной нагрузки, но те, кто сидел с вентиляторами, казались бодрыми и не ощущали опасности. Как объяснил Кенни, это связано с тем, что вентиляторы успокаивают тепловые рецепторы кожи, посылая ложный сигнал мозгу о безопасности, тогда как реальная температура тела продолжает расти.

Эта иллюзия, предупреждает учёный, может подтолкнуть людей к рисковому поведению — например, выйти за продуктами или заняться физической активностью, не подозревая, что организм уже на грани перегрева.

Кроме кондиционирования, специалисты советуют ряд других научно обоснованных мер для борьбы с жарой:

1. Используйте затемнение и естественную вентиляцию. Закрытые шторы днём и открытые окна вечером помогают предотвратить накопление тепла. То же касается автомобилей: перед включением кондиционера стоит проветрить салон.

2. Поддерживайте водный баланс. Доцент кафедры физиологии человека Натан Моррис отметил, что температура напитков вторична — главное, чтобы потреблялось достаточно жидкости. Даже горячий кофе в летний день допустим, если он способствует общему увлажнению. Однако при интенсивной нагрузке или высокой влажности предпочтительны прохладные напитки.

3. Носите лёгкую и дышащую одежду. Например, льняную. Чем легче испаряется пот, тем лучше происходит естественное охлаждение организма.

4. Прикладывайте ледяное полотенце. Короткие 1-2-минутные прикладывания влажного полотенца с завернутым льдом к шее, повторяющиеся каждые 10 минут, помогают эффективно снизить температуру тела. Этот приём широко применяется, например, на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Однако Кенни предостерегает: у пожилых такой метод может не снизить, а наоборот увеличить нагрузку на сердце.

Что касается рекомендаций по количеству потребляемой воды, то современные данные опровергают устаревшее правило "восьми стаканов в день". Женщинам рекомендуется выпивать около 2,1 литра, а мужчинам — до 3 литров жидкости в сутки, однако главный ориентир — чувство жажды. При этом предпочтение стоит отдавать обычной воде, а при интенсивных нагрузках допустимы напитки с электролитами. В случае появления головокружения или слабости рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

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