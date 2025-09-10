Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хогвартс
Хогвартс
© commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:36

Гермиона в рабстве у Малфоя: экранизация скандального фанфика уже близко

Фанфик по вселенной Гарри Поттера "Скованные" экранизируют за 3 млн долларов

Киностудия Legendary Pictures приобрела права на экранизацию фанфика "Скованные" ("Manacled"), ставшего культовым среди поклонников вселенной "Гарри Поттера". Сумма сделки составила 3 млн долларов — рекордный показатель для произведений подобного жанра. Рабочее название будущей ленты — "Alchemised", и проект уже называют одним из самых ожидаемых в киноиндустрии.

История фанфика

Автор под псевдонимом SenLinYu опубликовала "Manacled" в 2018 году на платформе AO3. Текст стремительно набрал популярность благодаря необычной концепции: альтернативной реальности, где победу одержал Волан-де-Морт. В 2023 году произведение было удалено из открытого доступа. Позже стало известно, что писательница готовит официальное издание романа. Книга под названием "Alchemised" выйдет в печати 23 сентября, и именно она послужит основой для сценария.

Сюжет и атмосфера

Главная интрига произведения строится вокруг Гермионы Грейнджер, оказавшейся в жестком мире диктатуры. В целях укрепления власти Темный Лорд и его сторонники запускают программу по принудительному деторождению. Гермиону назначают "партнершей" одного из высокопоставленных чиновников режима — Драко Малфоя. Однако вскоре выясняется, что Драко ведет двойную игру, тайно помогая сопротивлению. Таким образом, их история становится одновременно трагичной и романтической.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зои Дешанель сыграет в фильме сегодня в 19:29

Зои Дешанель возвращается в кино: фильм о дружбе и выживании в Шотландии XVIII века

Зои Дешанель и Мишель Бюто сыграют в комедии о женской дружбе и путешествии во времени, действие которой развернётся в суровой Шотландии XVIII века.

Читать полностью » Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025 сегодня в 17:39

Звезда Голливуда назвала самых красивых мужчин: что скрывает её список

Джессика Симпсон поделилась своим списком самых сексуальных мужчин Голливуда, а также рассказала о жизни после развода с Эриком Джонсоном.

Читать полностью » Дочь Гвинет Пэлтроу подписала контракт с Self-Portrait сегодня в 16:32

Дочь Гвинет Пэлтроу в 21 год подписала контракт, который может изменить её карьеру

Эппл Мартин подписала первый крупный модный контракт с английским брендом Self-Portrait. Это важный шаг в её карьере, который предсказывает ей большое будущее в модной индустрии.

Читать полностью » Регина Тодоренко поделилась переживаниями на последнем месяце беременности сегодня в 15:28

Что скрывает Регина Тодоренко: неожиданные переживания в последние недели беременности

Регина Тодоренко раскрыла, как ночные пробуждения и физический дискомфорт на последних неделях беременности влияют на её жизнь, особенно на отношения с мужем.

Читать полностью » Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва сегодня в 14:22

Зачем продолжать, если любовь ушла? Ширвиндт и его жена нашли ответ

После долгих лет брака Михаил Ширвиндт и Анастасия решили развестись. Женщина рассказала, как менялись её чувства к супругу и почему пришло время расставания.

Читать полностью » Алсу поделилась, как изменилась ее жизнь после развода с Яном Абрамовым сегодня в 13:12

18 лет брака и трое детей: как развод с мужем Алсу открыл для неё новую жизнь

Алсу откровенно рассказала о том, как изменилась за год после развода, поделившись важными выводами и практиками для поддержания гармонии и здоровья.

Читать полностью » Новый фильм с Джоном Траволтой сегодня в 12:17

Джон Траволта против искусственного интеллекта: что скрывает новый хоррор

Джон Траволта сыграет в хорроре "Эд", который расскажет о роботе-водителе с искусственным интеллектом, сбежавшем из лаборатории и начавшем убивать ради общественной безопасности.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Нурия Дианова: диета Ларисы Долиной может привести к расстройствам пищевого поведения сегодня в 11:58

Певица на грани: как диета Ларисы Долиной может навредить её здоровью

Лариса Долина раскрыла секрет своей диеты, но эксперты предупреждают о серьезных последствиях для здоровья. Диета может привести к расстройствам пищевого поведения.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли
Наука

Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы
ПФО

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей
Питомцы

Специалисты назвали правила уборки за питомцами в дождливую погоду
Туризм

Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам
УрФО

В Оренбурге в бургере из "Вкусно и точка" нашли гусеницу
Наука

Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии
Садоводство

Дженнифер Энистон считает садоводство медитацией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet