Гермиона в рабстве у Малфоя: экранизация скандального фанфика уже близко

Киностудия Legendary Pictures приобрела права на экранизацию фанфика "Скованные" ("Manacled"), ставшего культовым среди поклонников вселенной "Гарри Поттера". Сумма сделки составила 3 млн долларов — рекордный показатель для произведений подобного жанра. Рабочее название будущей ленты — "Alchemised", и проект уже называют одним из самых ожидаемых в киноиндустрии.

История фанфика

Автор под псевдонимом SenLinYu опубликовала "Manacled" в 2018 году на платформе AO3. Текст стремительно набрал популярность благодаря необычной концепции: альтернативной реальности, где победу одержал Волан-де-Морт. В 2023 году произведение было удалено из открытого доступа. Позже стало известно, что писательница готовит официальное издание романа. Книга под названием "Alchemised" выйдет в печати 23 сентября, и именно она послужит основой для сценария.

Сюжет и атмосфера

Главная интрига произведения строится вокруг Гермионы Грейнджер, оказавшейся в жестком мире диктатуры. В целях укрепления власти Темный Лорд и его сторонники запускают программу по принудительному деторождению. Гермиону назначают "партнершей" одного из высокопоставленных чиновников режима — Драко Малфоя. Однако вскоре выясняется, что Драко ведет двойную игру, тайно помогая сопротивлению. Таким образом, их история становится одновременно трагичной и романтической.