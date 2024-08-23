Российские исследователи разрабатывают самый большой в мире подземный вентилятор

Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) и инженеры завода "Вентпром" разрабатывают самый большой в мире подземный вентилятор для сверхглубоких шахт. Эта установка будет способна проветривать рудники на глубине более 1 км, что позволит защитить шахтеров от ядовитых газов.

Вентилятор диаметром более 100 метров сможет перегонять около 6 тыс. кубометров воздуха в секунду. Проект планируется завершить в 2025 году, и он уже привлекает внимание крупных горнодобывающих предприятий России и Белоруссии, которые участвуют в обсуждении технологии.

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