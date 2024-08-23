Российские исследователи разрабатывают самый большой в мире подземный вентилятор

Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) и инженеры завода "Вентпром" разрабатывают самый большой в мире подземный вентилятор для сверхглубоких шахт. Эта установка будет способна проветривать рудники на глубине более 1 км, что позволит защитить шахтеров от ядовитых газов.
Вентилятор диаметром более 100 метров сможет перегонять около 6 тыс. кубометров воздуха в секунду. Проект планируется завершить в 2025 году, и он уже привлекает внимание крупных горнодобывающих предприятий России и Белоруссии, которые участвуют в обсуждении технологии.
Фото: commons.wikimedia.org/Colin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9
Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.
Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность
Синоптик Макарова: в центральной России ожидаются кратковременные дожди
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что в последнюю неделю августа россиян ждет теплая погода в большинстве регионов. Особенно теплым будет конец лета в европейской части страны, где температура на юге превысит климатическую норму на 4-6 градусов.
Врач Фомин: трихофагия может успешно лечиться с помощью психотерапии
Трихофагия и трихотилломания — психические расстройства, при которых люди вырывают и едят свои волосы, зачастую для снятия стресса. По словам врача-психотерапевта Евгения Фомина, это — невротические и тревожные расстройства, которые можно успешно лечить психотерапией и медикаментами.