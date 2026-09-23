Паспорт болельщика расширяют на Кубок России: фанатам придется сделать непростой выбор
Обязательное оформление цифровых удостоверений на кубковых встречах команд высшего дивизиона не вызовет новой волны недовольства болельщиков, считает Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев. Своим мнением эксперт поделился в беседе с изданием NewsInfo.
Ранее стало известно, что власти подтвердили введение Fan ID на домашних кубковых матчах клубов Российской премьер-лиги. Требование заработает с первого октября, соответствующее распоряжение уже опубликовано на портале правовой информации.
Стоит отметить, что в текущих условиях российский футбол продолжает существовать в режиме внутренней адаптации, несмотря на отсутствие крупных международных стартов.
Гаджиев подчеркнул, что фаза жесткого неприятия системы идентификации осталась в прошлом. По его словам, на начальном этапе внедрения паспорта болельщика трибуны действительно пустели, а фанатские объединения объявляли бойкоты, однако со временем ситуация стабилизировалась. Наглядным примером динамики посещаемости служит стадион в Краснодаре, который регулярно заполняется практически полностью.
"Если я болельщик, если я люблю свой клуб, какой бы он ни был, ЦСКА, Зенит, Спартак и так далее, я пойду на матч с паспортом если надо. Если пускают без паспорта, без паспорта пойду. Если надо, с паспортом", — отметил Гаджиев.
Специалист добавил, что техническая сторона процесса значительно упростилась, сегодня получение документа не вызывает затруднений. Однако расширение системы на кубковые матчи ставит перед клубами финансовые и логистические вопросы.
Основная сложность, по мнению Гаджиева, заключается в техническом оснащении арен. Установка необходимого оборудования требует внушительных вложений, которые могут быть неподъемными для коллективов из низших дивизионов, участвующих в Кубке через "путь регионов".
Для поддержания спортивной инфраструктуры в регионах важна стабильность, как и для национальной команды, которая сохраняет позиции в рейтинге мировых сборных.
"Если паспорт болельщиков внедрять, то в Первой лиге, во Второй лиге надо устанавливать аппаратуру. Или будет принято решение, что на стадионах команд Второй и Первой лиги паспорт не нужен", — резюмировал эксперт.
Пока клубы РПЛ готовятся к новым правилам, в футбольном сообществе не утихают дискуссии о глобальных перспективах. Многие надеются, что международные турниры снова станут доступны для отечественных команд в ближайшие годы. Параллельно с этим обсуждается влияние тренерской нагрузки на результаты клубов, в частности, как совмещение постов наставниками сказывается на функциональном состоянии игроков.
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