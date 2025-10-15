Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:33

Дочь командует мамой: Норт Уэст удивила Ким Кардашьян мудрым советом

Ким Кардашьян рассказала, что дочь Норт Уэст советовала ей завести парня

Теледива и модель Ким Кардашьян поделилась необычным случаем из жизни, который произошёл с ней благодаря старшей дочери Норт Уэст. Разговор состоялся в шоу на YouTube Call Her Daddy, где звезда откровенно рассказала о том, как советы дочери помогли ей взглянуть на личную жизнь иначе.

Кардашьян отметила, что старается не говорить негативно о бывшем супруге, Канье Уэсте.

"Я считаю, что дети не должны слышать, как родители обсуждают друг друга плохо", — подчеркнула она.

Тем не менее, оставаться в стороне бывает непросто, когда бывший муж высказывает недостоверные сведения или критикует её родителей. Несмотря на сложности, модель подчеркнула, что её семья продолжает любить бывшего зятя.

Норт как неожиданный наставник

Во время одного из разговоров с детьми Ким поделилась, что всегда старается говорить о Канье положительные вещи. В ответ Норт сделала комментарий, который удивил мать.

"Мам, мне кажется, ты идёшь наверх и плачешь по ночам. Все в порядке. Пора двигаться дальше. Тебе стоит завести парня, потому что, ну знаешь", — сказала дочь.

Реакция Кардашьян была мгновенной: она поспешила объяснить, что вовсе не плакала, а делала массаж, чем вызвала лёгкую неловкость и смех.

Принятие новой реальности

Этот момент стал для звезды своего рода откровением. Она поняла, что не нужно постоянно объяснять или оправдывать свои чувства перед детьми и окружающими. Решение не комментировать поведение бывшего мужа позволило ей сосредоточиться на себе и собственных планах, не тратя энергию на негатив.

Шаги к внутреннему спокойствию

  1. Принять, что прошлое нельзя изменить.

  2. Сосредоточиться на личных интересах и хобби.

  3. Открыто обсуждать эмоции с близкими, не подвергая их стрессу.

  4. Поддерживать позитивное общение с детьми, создавая безопасную атмосферу.

А что если…

Если родители не умеют отделять свои чувства от воспитания детей, это может приводить к стрессу и недопониманию в семье. Современные подходы к воспитанию рекомендуют фокусироваться на эмоциональном благополучии ребёнка, а личные разногласия решать отдельно.

FAQ

Как научиться отделять свои эмоции от влияния на детей?
Использовать техники осознанности и психотерапевтические практики, обсуждать эмоции с доверенными людьми.

Стоит ли детям знать о сложностях родителей?
Важно сохранять правду, но без негативных оценок и эмоционального давления.

Что делать, если бывший супруг распространяет недостоверную информацию?
Поддерживать внутреннюю границу, избегать публичных конфликтов и фокусироваться на собственном благополучии.

Исторический контекст

В Голливуде и шоу-бизнесе такие истории не редкость: знаменитости часто сталкиваются с необходимостью балансировать между публичной жизнью, личными отношениями и воспитанием детей. Подобные ситуации становятся примером для широкой аудитории, показывая, как можно сохранить гармонию несмотря на конфликты.

Интересные факты

  1. Ким Кардашьян активно занимается бизнесом и социальными проектами, совмещая карьеру и семью.

  2. Норт Уэст проявляет острый ум и способность давать советы взрослым, что впечатляет многих.

  3. Реалии шоу-бизнеса часто формируют необычные семейные динамики, требующие нестандартных решений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Евгений Касперский: хакеры кормят ИИ фальшивыми данными и вызывают ошибки вчера в 16:06
Мозг под атакой: как хакеры сводят ИИ с ума поддельными данными

Хакеры научились "взламывать" искусственный интеллект через искажённые данные, превращая алгоритмы в инструмент мошенников и создавая новые угрозы безопасности.

Читать полностью » Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поддерживают дружеские отношения вчера в 15:52
Секрет счастливой дружбы: как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сохраняют контакт

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе на премьере, но это не роман — звезды сосредоточены на карьере и поддержке друг друга.

Читать полностью » Принц Уильям ограничивает гаджеты и вводит домашние обязанности для детей вчера в 14:46
Маленькие короли без короны: как принц Уильям учит Джорджа, Шарлотту и Луи ответственности

Принц Уильям поделился принципами воспитания детей: как создать простую, дисциплинированную и здоровую атмосферу даже в королевской семье.

Читать полностью » Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты вчера в 13:43
Имидж рушится — личность побеждает: как удаление имплантов изменило восприятие Бекхэм

Виктория Бекхэм раскрыла, почему отказалась от грудных имплантов, и как этот шаг помог ей укрепить профессиональный имидж в мире моды.

Читать полностью » Катя Лель предложила помочь Любови Успенской восстановиться после перелома руки по телефону вчера в 12:38
Звонок спасения: как Катя Лель обещает помочь Успенской

Катя Лель предложила Любови Успенской необычный способ ускорить восстановление руки после перелома, привлекая внимание к новым методам поддержки артистов.

Читать полностью » Яна Рудковская выставила на продажу квартиру 155,4 кв. м на Красной Пресне за 120 млн рублей вчера в 11:19
От квартиры к даче Фаберже: Рудковская готова шокировать российский рынок недвижимости

Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу элитную квартиру в Москве и готовит уникальный проект с восстановлением дачи Фаберже, соединяя музей и бутик-отель.

Читать полностью » Иосиф Пригожин поддерживает здоровье голоданием вместо лекарств вчера в 10:14
Голод вместо таблеток: лайфхак Пригожина для энергии и концентрации

Иосиф Пригожин отказался от таблеток в пользу голодания, раскрывая свой подход к естественному поддержанию здоровья и жизненной энергии.

Читать полностью » Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вчера в 9:10
Секрет раскрыт: почему фанаты думали, что Кайли уже в Terror Jr

Кайли Дженнер впервые выступила в музыке вместе с Terror Jr, представив дерзкое альтер эго King Kylie и новый трек "Fourth Strike".

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф-повар ресторана "Бон Аппетит": ризотто и джамбалайя объединились в одном блюде
Дом
Сантехники объяснили, почему на бачке унитаза образуется конденсат
Технологии
Google инвестирует $15 млрд в создание центра искусственного интеллекта и дата-центра мощностью 1 ГВт в Индии
Туризм
Российские туроператоры пожаловались послу Болгарии на отмену квот в Москве
Питомцы
ABC News: у берегов Австралии у пирса Басселтона замечен синий кит
Авто и мото
Правительство России повысило госпошлины на водительские документы с 1 сентября
Спорт и фитнес
Простые потягивания утром помогают проснуться и снизить риск боли в спине
Садоводство
В Томской области подзимний посев щавеля проводят с конца октября до начала ноября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet