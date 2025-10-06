Многодетные под защитой закона: Минюст предлагает новые гарантии социальной стабильности

Министерство юстиции России готовит изменения в законодательство, которые должны усилить социальные гарантии для многодетных семей. Ведомство предлагает дополнить перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, сообщает газета "Ведомости".

Инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности и в ближайшее время будет внесена на рассмотрение в Государственную думу.

Главное нововведение — расширение перечня защищённых активов. В список войдут земельные участки, предоставленные многодетным бесплатно, а также единственный автомобиль, принадлежащий члену семьи.

Что предлагает Минюст

По действующему законодательству, при наличии долгов судебные приставы могут изъять часть имущества должника, за исключением того, что жизненно необходимо для проживания и труда. Однако нормы, регулирующие этот перечень, не учитывают социальный статус многодетных семей, получающих землю или льготы от государства.

Минюст предлагает устранить этот пробел и защитить имущество, предоставленное в рамках мер поддержки.

"Взыскание не может быть обращено на участок, предоставленный многодетным бесплатно. Это касается также доли в праве на землю", — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом, если участок является предметом ипотеки, ограничение не действует — кредитор сохраняет право на взыскание в случае неисполнения обязательств.

Зачем нужна инициатива

Новая норма направлена на укрепление социальной стабильности и защиту семей с детьми, которые получили от государства землю или имущество в рамках программ поддержки.

"Земельный участок, предоставляемый многодетной семье, не должен изыматься, поскольку эта мера изначально является социальной", — подчеркнула заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий добавила, что единственный автомобиль также должен попасть под защиту:

"Для многодетной семьи машина — не роскошь, а жизненно необходимое средство передвижения".

Что уже защищено законом

Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса, взыскание не может быть обращено на:

единственное жильё должника и землю под ним;

предметы личного пользования;

продукты питания и деньги в пределах прожиточного минимума;

имущество, необходимое для профессиональной деятельности.

Однако земельные участки, полученные как мера поддержки, и автомобили многодетных семей до сих пор не имели специального иммунитета. Это создавало юридическую коллизию: формально такие активы могли попасть под арест при исполнении долговых обязательств.

Как изменится законодательство

В рамках законопроекта предлагается закрепить исполнительский иммунитет для:

земельных участков и долей, переданных многодетным бесплатно; единственного автомобиля, принадлежащего члену многодетной семьи.

Исключение:

если имущество находится в залоге или ипотеке, взыскание допускается — кредитор сохраняет право на обращение взыскания в установленном порядке.

Возможные плюсы и риски инициативы

Для семей:

снижение социальной уязвимости;

защита минимального набора имущества;

уверенность в сохранении полученной от государства поддержки.

Для кредиторов:

уменьшение шансов на возврат долгов;

ограничение возможных активов для взыскания;

необходимость корректировки условий кредитования.

"Эта мера действительно закроет правовой пробел, но одновременно может снизить шансы кредиторов на возврат долгов", — отметил один из экспертов Ассоциации юристов России.

