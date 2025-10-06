Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:16

Многодетные под защитой закона: Минюст предлагает новые гарантии социальной стабильности

Минюст предложил защитить землю и автомобили многодетных семей от взыскания

Министерство юстиции России готовит изменения в законодательство, которые должны усилить социальные гарантии для многодетных семей. Ведомство предлагает дополнить перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, сообщает газета "Ведомости".

Инициатива уже получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности и в ближайшее время будет внесена на рассмотрение в Государственную думу.

Главное нововведение — расширение перечня защищённых активов. В список войдут земельные участки, предоставленные многодетным бесплатно, а также единственный автомобиль, принадлежащий члену семьи.

Что предлагает Минюст

По действующему законодательству, при наличии долгов судебные приставы могут изъять часть имущества должника, за исключением того, что жизненно необходимо для проживания и труда. Однако нормы, регулирующие этот перечень, не учитывают социальный статус многодетных семей, получающих землю или льготы от государства.

Минюст предлагает устранить этот пробел и защитить имущество, предоставленное в рамках мер поддержки.

"Взыскание не может быть обращено на участок, предоставленный многодетным бесплатно. Это касается также доли в праве на землю", — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом, если участок является предметом ипотеки, ограничение не действует — кредитор сохраняет право на взыскание в случае неисполнения обязательств.

Зачем нужна инициатива

Новая норма направлена на укрепление социальной стабильности и защиту семей с детьми, которые получили от государства землю или имущество в рамках программ поддержки.

"Земельный участок, предоставляемый многодетной семье, не должен изыматься, поскольку эта мера изначально является социальной", — подчеркнула заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий добавила, что единственный автомобиль также должен попасть под защиту:

"Для многодетной семьи машина — не роскошь, а жизненно необходимое средство передвижения".

Что уже защищено законом

Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса, взыскание не может быть обращено на:

  • единственное жильё должника и землю под ним;

  • предметы личного пользования;

  • продукты питания и деньги в пределах прожиточного минимума;

  • имущество, необходимое для профессиональной деятельности.

Однако земельные участки, полученные как мера поддержки, и автомобили многодетных семей до сих пор не имели специального иммунитета. Это создавало юридическую коллизию: формально такие активы могли попасть под арест при исполнении долговых обязательств.

Как изменится законодательство

В рамках законопроекта предлагается закрепить исполнительский иммунитет для:

  1. земельных участков и долей, переданных многодетным бесплатно;

  2. единственного автомобиля, принадлежащего члену многодетной семьи.

Исключение:

если имущество находится в залоге или ипотеке, взыскание допускается — кредитор сохраняет право на обращение взыскания в установленном порядке.

Возможные плюсы и риски инициативы

Для семей:

  • снижение социальной уязвимости;

  • защита минимального набора имущества;

  • уверенность в сохранении полученной от государства поддержки.

Для кредиторов:

  • уменьшение шансов на возврат долгов;

  • ограничение возможных активов для взыскания;

  • необходимость корректировки условий кредитования.

"Эта мера действительно закроет правовой пробел, но одновременно может снизить шансы кредиторов на возврат долгов", — отметил один из экспертов Ассоциации юристов России.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Не учитывать социальный статус семьи при взыскании Потеря жилья или земли, полученных как поддержка Установить иммунитет для социмущества
Полностью запретить взыскание на любую собственность Нарушение прав кредиторов Исключить имущество, находящееся в ипотеке
Отсутствие чётких критериев многодетности Судебные споры и злоупотребления Определить статус через данные региональных органов соцзащиты
Не контролировать целевое использование земли Нарушение условий программы Сохранить обязательства по использованию участка по назначению

Как это повлияет на многодетные семьи

Юристы считают, что изменения помогут снизить риски потери имущества, предоставленного государством. В настоящее время, при задолженностях по кредитам или алиментам, приставы могут наложить арест даже на участок, полученный бесплатно. После принятия закона такие случаи должны исчезнуть.

Кроме того, появление в перечне единственного автомобиля признаёт особые нужды многодетных — перевозку детей, продуктов, вещей и поездки в школы или поликлиники, особенно в сельских районах, где общественный транспорт ограничен.

Позиция экспертов

Эксперты рынка и юристы в целом позитивно оценивают инициативу, называя её шагом к социальной справедливости.

Однако часть специалистов выражает опасения, что излишнее расширение иммунитета приведёт к злоупотреблениям. Некоторые должники могут использовать статус многодетных для сокрытия имущества от взыскания.

Для предотвращения этого предлагается ввести единый реестр семей, которым предоставлены льготы, и контролировать использование участков по назначению.

