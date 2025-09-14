Льготы только для просторных квартир: почему студии объявили врагом семьи

В Совете Федерации предложили ограничить использование семейной ипотеки для покупки малогабаритного жилья. Речь идёт о студиях и квартирах площадью менее 28 квадратных метров.

Аргументы сенаторов

Инициатором выступил сенатор Андрей Кутепов, направивший соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его словам, приобретение таких объектов не приводит к реальному улучшению условий жизни:

"Студии и малометражные квартиры не обеспечивают комфортного проживания семьи, особенно с детьми", — отметил Кутепов.

Главный аргумент — отсутствие функционального зонирования и личного пространства. В студиях сложно организовать быт, а рождение ребёнка лишь усугубляет дефицит площади.

Позиция государства

Сенатор считает, что льготные кредиты должны направляться на покупку жилья, которое действительно расширяет возможности семьи. Поддержка покупки студий, напротив, может привести к ситуации, когда семья с детьми окажется в стеснённых условиях, несмотря на участие в программе.

Поддержка инициативы

Ранее Счётная палата также предлагала исключить студии и однокомнатные квартиры из государственных программ, чтобы стимулировать строительство более просторного и комфортного жилья.

Идея перекликается с позицией председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая указывала: значительная часть семейной ипотеки приходится на Москву и Петербург, а в регионах многие семьи не могут воспользоваться льготами. Это, по её мнению, указывает на то, что программа порой используется как инструмент инвестиций, а не решение жилищных проблем.

Возможные изменения

Обсуждаемое ограничение предполагает, что господдержка будет направлена именно на тех заемщиков, которые действительно нуждаются в улучшении условий. Ограничение покупки малометражек и привязка выдачи ипотеки к региону проживания должны сделать программу более адресной.