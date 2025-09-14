Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арендаторы квартиры
Арендаторы квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:12

Льготы только для просторных квартир: почему студии объявили врагом семьи

В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м

В Совете Федерации предложили ограничить использование семейной ипотеки для покупки малогабаритного жилья. Речь идёт о студиях и квартирах площадью менее 28 квадратных метров.

Аргументы сенаторов

Инициатором выступил сенатор Андрей Кутепов, направивший соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его словам, приобретение таких объектов не приводит к реальному улучшению условий жизни:

"Студии и малометражные квартиры не обеспечивают комфортного проживания семьи, особенно с детьми", — отметил Кутепов.

Главный аргумент — отсутствие функционального зонирования и личного пространства. В студиях сложно организовать быт, а рождение ребёнка лишь усугубляет дефицит площади.

Позиция государства

Сенатор считает, что льготные кредиты должны направляться на покупку жилья, которое действительно расширяет возможности семьи. Поддержка покупки студий, напротив, может привести к ситуации, когда семья с детьми окажется в стеснённых условиях, несмотря на участие в программе.

Поддержка инициативы

Ранее Счётная палата также предлагала исключить студии и однокомнатные квартиры из государственных программ, чтобы стимулировать строительство более просторного и комфортного жилья.

Идея перекликается с позицией председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая указывала: значительная часть семейной ипотеки приходится на Москву и Петербург, а в регионах многие семьи не могут воспользоваться льготами. Это, по её мнению, указывает на то, что программа порой используется как инструмент инвестиций, а не решение жилищных проблем.

Возможные изменения

Обсуждаемое ограничение предполагает, что господдержка будет направлена именно на тех заемщиков, которые действительно нуждаются в улучшении условий. Ограничение покупки малометражек и привязка выдачи ипотеки к региону проживания должны сделать программу более адресной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой вчера в 19:09

Ремонт без конца: как обычная квартира становится вечной стройкой

Почему ремонт превращается в бесконечную стройку? Разбираем главные ошибки и советы эксперта, которые помогут вовремя остановиться.

Читать полностью » Ремонт требует резервного фонда в 20–30% от сметы — дизайнер Наталия Ксенофонтова вчера в 18:04

Как удержать бюджет ремонта: 7 шагов, которые реально работают

Почему даже самая точная смета на ремонт оказывается заниженной? Разбираем главные причины перерасхода и способы справиться с нехваткой денег.

Читать полностью » Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какой краской можно красить разные виды обоев вчера в 18:01

Почему не все обои можно красить — и чем это грозит

Не все обои одинаково хорошо реагируют на покраску. Эксперт рассказал, какие краски подойдут для разных материалов и как избежать ошибок.

Читать полностью » Специалисты назвали причины появления конденсата и пыли внутри стеклопакета вчера в 18:56

Когда окно плачет: как влага и пыль проникают в стеклопакет

Стеклопакет запотел изнутри или пылит? Разбираемся, почему так происходит, как отличить реальную поломку от налёта снаружи и сколько стоит быстрый ремонт.

Читать полностью » Архитектор Алина Князева объяснила, зачем нужен авторский надзор при ремонте вчера в 16:49

Ремонт без контроля — как шкаф без монтажа

Можно ли превратить ремонт из источника проблем в управляемый процесс? Разбираемся, что такое авторский надзор и почему он экономит деньги.

Читать полностью » Эксперт Николай Губанов объяснил, как правильно перекрасить холодильник вчера в 15:45

Старый холодильник превращается в арт-объект: модный приём из Европы

Можно ли самому превратить старый холодильник в стильный акцент кухни? Пошаговая инструкция и советы экспертов помогут избежать ошибок.

Читать полностью » Быстрая порча продуктов связана с неправильной температурой в холодильнике вчера в 14:56

Почему продукты в холодильнике портятся раньше срока

Еда быстро портится в холодильнике из-за неправильной температуры, переполненных полок, открытых контейнеров и отсутствия порядка в хранении.

Читать полностью » Контейнеры с крышками помогают дольше сохранять свежесть продуктов вчера в 13:54

Почему контейнеры с крышками спасают холодильник от запахов

Контейнеры с крышками сохраняют свежесть продуктов, предотвращают запахи и помогают организовать холодильник. Это особенно важно для рыбы, сыра и готовых блюд.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы рассказали, как сочетать тренировки ног с другими мышечными группами
Наука

LIGO измерила слияние чёрных дыр с горизонтом размером со Швецию
Садоводство

Полые стебли подсолнечника и камыша обеспечивают аэрацию компостной кучи
Авто и мото

Новые технологии: ИИ будет оценивать внимание и реакцию водителей за рулём
Спорт и фитнес

Бег укрепляет сердце, йога снижает риск травм — врач ЛФК Зумруд Гаджиисаева
Красота и здоровье

Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине
Авто и мото

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками
Спорт и фитнес

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet