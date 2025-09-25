Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Семья у автомобиля
Семья у автомобиля
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:38

Топ-10 городов России для семейного отдыха: меньше затрат, больше впечатлений

Семейные путешествия — это всегда компромисс: взрослым хочется красивых видов и культурных впечатлений, детям — веселья, игр и необычных открытий. Мы собрали 10 российских городов, где всё это сочетается: музеи без скуки, парки, аквапарки и даже настоящие приключения.

Переславль-Залесский

Музей утюга - дети узнают, как гладили бельё раньше.
Музей хитростей и смекалки - угадайка для всей семьи.
Русский парк с мастер-классами и коллекцией наличников.
Музей паровозов "Кукушка" и поездка на дрезине.
• Полёты на воздушном шаре круглый год.

Добраться: автобусом из Москвы (2 часа, от 500 ₽).

Мышкин

Музей мыши - игрушки, легенды и целое "мышиное царство".
Музей русских валенок.
Интерактивный "Домик мельника".

Добраться: удобнее на машине (около 4,5 часов).

Зеленоградск

Музей "Мурариум" - котоцентр с 4000 экспонатов.
"ФилоСовия" - филины, совы, еноты и белки.
Домик ангелов - уютный арт-музей.
• Прогулки по парку и сёрфинг-школа.

Добраться: самолётом до Калининграда (2 ч. 40 мин, от 7 000 ₽).

Сочи

Сочи Парк - "русский Диснейленд".
Дельфинарий в Ривьере.
Skypark с подвесным мостом и тарзанкой.
Музей Леонардо да Винчи с действующими моделями.

Добраться: прямой перелёт из Москвы (4 часа, от 11 000 ₽).

Нижний Новгород

Аквапарк Oceanis с десятками горок.
Парк чудес Галилео с научными шоу.
Зоопарк "Лимпопо".
Канатная дорога через Волгу.

Добраться: "Ласточка" за 4 часа (от 900 ₽) или самолёт (1 ч 10 мин, от 9 000 ₽).

Казань

Музей чак-чака с мастер-классами.
Городская панорама - миниатюры города.
СоюзМультПарк - студия-анимация.
Татарская деревня "Туган Авылым".
Аквапарк "Ривьера".

Добраться: самолёт из Москвы (1,5 часа, от 4 000 ₽).

Волгоград

Мамаев курган и Родина-мать.
Музей-панорама "Сталинградская битва".
Волгоградский планетарий.
Детская железная дорога.
Парк альпак.

Добраться: самолёт из Москвы (2 часа, от 6 000 ₽).

Пятигорск

Парк Кирова с аттракционами и колесом обозрения.
Экзотариум и музей насекомых.
Канатная дорога на гору Машук.

Добраться: самолёт до Минвод (3 ч. 20 мин, от 4 000 ₽), далее автобус или такси.

Тобольск

Скульптуры ангелов с QR-кодами и историями.
Тюремный замок с квестами.
Сквер Ершова с героями "Конька-Горбунка".
Тематический парк "Тобол" - декорации исторического фильма.

Добраться: прямой перелёт из Москвы (3 часа, от 17 000 ₽).

Кировск (Хибины)

Курорт "Большой Вудъявр" с детскими трассами.
Снежная деревня изо льда и снега.
Саамская деревня "Самь Сыйт" - олени, хаски и кролики.

Добраться: прямой перелёт из Москвы (2 ч. 30 мин, от 12 000 ₽).

В этих городах найдётся всё: от аквапарков и необычных музеев до сказочных парков и настоящих приключений. Такой отдых понравится и детям, и взрослым.

