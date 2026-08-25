Министерство семьи хотят создать в России: почему это может не решить главную проблему

Современная ячейка общества сталкивается с серьезными вызовами, требующими глубокого анализа, а не просто административного надзора, говорит системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. В беседе с NewsInfo она призвала привлекать научное сообщество и практикующих специалистов к проработке мер поддержки института брака вместо создания новых бюрократических структур.

Ранее представители ЛДПР выступили с инициативой сформировать в России министерство семьи, женщин и детей для координации социальной политики. Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, новое ведомство должно сфокусироваться на защите интересов несовершеннолетних и системной помощи родителям.

Потемкина подчеркнула, что эффективность чиновничьего аппарата в вопросах развития тонких социальных материй остается под вопросом. Вместо министерства целесообразнее рассмотреть создание экспертного центра или профильного фонда при правительстве. Основной акцент должен быть сделан на изучении реальных проблем: от трудностей в общении и кризиса ценностей до вопросов рождения вторых и последующих детей.

Специалист добавила, что государству следует учитывать международный опыт, где программы помощи базируются на социологических данных. В ряде стран внедряются особые идеи поддержки семей, которые напрямую коррелируют с показателями рождаемости.

"Продвижение мирного сосуществования между людьми — это очень важный фактор. Культура общения фактически осталась за бортом, хотя это критически значимо для сохранения отношений, когда экономическая зависимость супругов друг от друга снижается", — пояснила Потемкина.

Одной из ключевых преград для гармонии в российских парах психолог назвала сохраняющийся дисбаланс в распределении домашних обязанностей. Несмотря на то что в образованной среде парадигма меняется и мужчины активнее включаются в быт, в целом по стране сохраняется установка на "вторую смену" для женщин. Это провоцирует напряжение и приводит к тому, что люди перестают видеть смысл в совместном проживании. Зачастую именно атмосфера дома становится определяющим фактором устойчивости союза.

"Российские мужчины немножечко зациклены на том, что есть абсолютно женские работы — дом и все такое прочее, а есть мужские — карьера. В итоге женщины работают на двух работах: на основной и неоплачиваемой по дому. Некоторые традиции требуют пересмотра, так как жизнь изменилась", — отметила специалист.

Для исправления ситуации эксперт предлагает внедрять образовательные программы по семейному укладу еще в школах. Однако качество существующих учебных пособий вызывает у профессионального сообщества вопросы. Важно, чтобы подрастающее поколение осваивало культуру речи и принципы бесконфликтного взаимодействия.

"Нужны программы буквально с школьной скамьи. Культура общения. Как устроена семья и так далее", — полагает психолог.

Сегодня многие пары рассматривают расставание как единственный выход, при этом в юридической практике все чаще обсуждается обязательная медиация перед разводом. Психолог резюмировала, что устойчивость брака зависит от создания безопасной среды, где личные цели человека не противоречат интересам близких. При этом эксперты напоминают, что зачастую регистрация брака откладывается не из-за формальностей, а по глубоким социальным причинам.

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