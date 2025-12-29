Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Многодетная семья перед домом
Многодетная семья перед домом
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:07

Пособия для беременных подорожали на 20%: раскладываем по полочкам, что и на сколько выросло

Семьям с двумя детьми с 1 января вводят ежегодную налоговую выплату — Балынин

С 1 января в России меняются правила поддержки семей с детьми: государство запускает новый механизм возврата части НДФЛ и одновременно повышает ключевые выплаты для будущих мам и родителей малышей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина. Нововведения затрагивают семьи с двумя и более детьми и, как отмечается, будут действовать независимо от уже существующих пособий.

Налоговая выплата: возврат части НДФЛ для семей с детьми

Главное изменение — появление ежегодной семейной налоговой выплаты, которая позволит вернуть часть подоходного налога семьям, где воспитываются два и более ребенка. По словам эксперта, новый инструмент поддержки вводится с 1 января и дополняет действующую систему пособий, не отменяя и не заменяя ее. Это означает, что получатели смогут претендовать на выплату вне зависимости от того, оформляют ли они другие меры господдержки.

Оформление предусмотрено в упрощенном формате. Для подачи заявления достаточно воспользоваться порталом Госуслуг, либо обратиться напрямую в Социальный фонд России или в МФЦ. Такой порядок, как следует из комментария, призван сделать выплату максимально доступной для семей, которым сложно проходить бюрократические процедуры.

Рост пособий по беременности и родам

Одновременно с введением налоговой выплаты с начала следующего года повышаются пособия по беременности и родам. Размер выплат будет зависеть от медицинских обстоятельств и количества ожидаемых детей. При одноплодной беременности пособие составит 124 702 рубля, при осложненной — 138 954 рубля, а при многоплодной беременности — 172 802 рубля.

Новые суммы отражают пересмотр минимальных значений, применявшихся ранее.

"Эти значения более чем на 20% превосходят минимальные размеры, используемые в 2025 году", — подчеркнул Игорь Балынин.

Повышение, таким образом, затрагивает базовый уровень поддержки и напрямую влияет на доходы женщин в период декретного отпуска.

Выплаты при уходе за ребенком и общий контур поддержки

Помимо пособий по беременности и родам, увеличатся и выплаты при уходе за ребенком. В сообщении уточняется, что повышение вступает в силу одновременно с введением налоговой меры поддержки. Таким образом, изменения касаются сразу нескольких этапов семейной жизни — от беременности до первых месяцев после рождения ребенка.

В результате формируется более широкий пакет мер, рассчитанный на семьи с детьми, прежде всего на тех, кто воспитывает двух и более несовершеннолетних. Новая ежегодная налоговая выплата рассматривается как дополнительная поддержка, а повышение пособий — как усиление действующих механизмов. В сумме эти решения должны заметно изменить финансовый баланс семей, которые попадают под условия обновленной системы.

