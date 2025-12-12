Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Alexander Dummer is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:08

Налоговый маневр для родителей: почему в 2026 году ваша зарплата может неожиданно вырасти

Семьям с детьми будут возвращать часть НДФЛ при низком доходе — Путин

В повестке 11 декабря прозвучало решение, которое затрагивает семейные бюджеты напрямую и связано с уже уплаченными налогами. Об этом пишет KP. RU: президент России Владимир Путин 11 декабря 2025 года анонсировал введение семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, мера будет работать как дополнительная поддержка и не отменит действующие льготы. Ключевой принцип — помощь тем, чьи доходы остаются ниже установленного порога.

Кому положена семейная налоговая выплата

Новая мера поддержки рассчитана на семьи, где воспитываются двое и более детей. Право на выплату, как уточнил глава государства, получат те, у кого средний доход на одного члена семьи за год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Таким образом, критерий будет зависеть от показателей конкретного субъекта.

"Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе", — рассказал президент России Владимир Путин.

В публикации подчеркивается, что речь идет именно о семейной налоговой выплате, привязанной к уровню дохода. Это означает, что сама по себе численность семьи не является единственным условием.

Как будет устроен возврат части налога

Механика выплаты связана с налогом на доходы физических лиц. В материале KP. RU говорится, что для получателей меры расчетная ставка НДФЛ составит 6%. Все, что было уплачено свыше этой величины, должно вернуться обратно в бюджет семьи.

Формулировка подразумевает, что выплата будет оформляться как возврат части ранее перечисленного налога. При этом автоматического начисления не предполагается: чтобы воспользоваться правом, потребуется отдельное действие. В публикации прямо отмечено, что нужно подать соответствующее заявление.

Почему меру называют дополнительной

Президент отдельно акцентировал, что семейная налоговая выплата не будет заменять ни одну из уже существующих льгот. В тексте подчеркивается: это "сугубо дополнительная мера", добавляющая еще один инструмент поддержки. Такой подход снимает риск "обмена" прежних форм помощи на новую.

Анонс сделан заранее, поскольку запуск обозначен на 2026 год. Это дает возможность заранее описать условия и подготовить порядок обращения, чтобы возврат налога действительно стал ощутимой прибавкой для тех, кто проходит по критериям. В КП также указывается, что выплата будет вычитаться из уплаченных налогов, то есть напрямую связана с официальными доходами семьи.

