Тренировка каратэ для детей
Алла Малькова Опубликована сегодня в 8:34

Не только жильё и учёба: в Петербурге маткапитал пустят на спорт и здоровье

В Петербурге маткапиталом теперь можно оплачивать спортивные кружки и секции

В Санкт-Петербурге расширили возможности использования регионального материнского капитала — теперь родители смогут направлять эти средства на оплату физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий для детей.

Новые возможности для семей

Как сообщили в правительстве города, теперь маткапитал можно использовать не только для оплаты образовательных программ, но и для занятий у индивидуальных предпринимателей, которые проводят спортивные тренировки без лицензии на образовательную деятельность.

Под действие программы попадают спортивные кружки, фитнес-занятия, плавание, единоборства и другие активности, направленные на укрепление здоровья детей.

Родители уже оценили инициативу

Для петербуржцев нововведение стало долгожданным.

"Для меня как отца это отличная новость. У нас трое сыновей, всем нужен спорт. Теперь сможем выбрать не только секции с образовательными программами, но и дополнительные тренировки для здоровья", — рассказал житель города Денис Соловьёв.

Что можно оплатить маткапиталом

Региональный маткапитал в Петербурге предоставляется при рождении или усыновлении третьего ребёнка.
Средства можно использовать для:

  • улучшения жилищных условий (в том числе в Ленинградской области);
  • строительства или реконструкции частного дома;
  • оплаты образования и медицинской реабилитации детей;
  • санаторно-курортного лечения;
  • покупки автомобиля российского производства;
  • оплаты спортивных секций и кружков.

Таким образом, Петербург вошёл в число регионов, где маткапитал помогает не только решать жилищные и образовательные задачи, но и поддерживать детское здоровье и развитие.

