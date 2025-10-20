Не только жильё и учёба: в Петербурге маткапитал пустят на спорт и здоровье

В Санкт-Петербурге расширили возможности использования регионального материнского капитала — теперь родители смогут направлять эти средства на оплату физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий для детей.

Новые возможности для семей

Как сообщили в правительстве города, теперь маткапитал можно использовать не только для оплаты образовательных программ, но и для занятий у индивидуальных предпринимателей, которые проводят спортивные тренировки без лицензии на образовательную деятельность.

Под действие программы попадают спортивные кружки, фитнес-занятия, плавание, единоборства и другие активности, направленные на укрепление здоровья детей.

Родители уже оценили инициативу

Для петербуржцев нововведение стало долгожданным.

"Для меня как отца это отличная новость. У нас трое сыновей, всем нужен спорт. Теперь сможем выбрать не только секции с образовательными программами, но и дополнительные тренировки для здоровья", — рассказал житель города Денис Соловьёв.

Что можно оплатить маткапиталом

Региональный маткапитал в Петербурге предоставляется при рождении или усыновлении третьего ребёнка.

Средства можно использовать для:

улучшения жилищных условий (в том числе в Ленинградской области);

строительства или реконструкции частного дома;

оплаты образования и медицинской реабилитации детей;

санаторно-курортного лечения;

покупки автомобиля российского производства;

оплаты спортивных секций и кружков.

Таким образом, Петербург вошёл в число регионов, где маткапитал помогает не только решать жилищные и образовательные задачи, но и поддерживать детское здоровье и развитие.