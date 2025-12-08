Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:18

Россия делает ставку на отцов:новые инициативы обещают встряхнуть падающую рождаемость

Путин поручил развивать меры поддержки не только материнства, но и отцовства

Заявления президента о поддержке семей прозвучали на фоне обсуждения национальных целей, где тема демографии стала центральной и вновь обозначила долгосрочные приоритеты государства. Выступая в Кремле на заседание с Советом по стратегическому развитию, Путин подчеркнул необходимость усиливать поддержку вовлечённого и ответственного отцовства, отмечая, что мужчины должны иметь возможность проводить больше времени с детьми.

В этом контексте он говорил о важности сохранения репродуктивного здоровья мужчин на протяжении максимально долгого периода. Эти ориентиры связываются с задачами системы здравоохранения, которая должна учитывать потребности отцов так же последовательно, как и традиционные меры по поддержке материнства.

Смысл обозначенных мер заключается в формировании условий, где участие мужчин в воспитании воспринимается не как опция, а как неотъемлемая часть семейной структуры. Такой подход, по словам президента, должен стать одним из факторов стабилизации демографических процессов, которые в последние годы сталкиваются с заметными ограничениями.

Президент отдельно остановился на структуре помощи семьям, заявив, что система должна работать по принципу "чем больше — тем лучше" и усиливаться с рождением каждого последующего ребёнка. Эта логика выстраивает модель, при которой государственные выплаты и льготы нацелены на стимулирование многодетности и на обеспечение устойчивости семей на разных этапах их развития.

Сложившиеся демографические тенденции, по его словам, подчеркивают, что уже действующих мер недостаточно. Снижение рождаемости связано не только с внутренними факторами, но и с общемировыми процессами, которые оказывают давление на молодые семьи. Поддержка должна учитывать эти обстоятельства и формировать дополнительные инструменты, позволяющие смягчить их влияние.

