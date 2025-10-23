Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ипотечные каникулы для семей с детьми
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Саратов платит за пополнение: за тройню — сотня тысяч на руки

Семьи Саратовской области получат 50 и 100 тысяч рублей за двойни и тройни

С 1 января 2026 года семьи Саратовской области, в которых родятся двойни или тройни, смогут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Решение об этом приняли депутаты областной думы, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, новая мера поддержки направлена на укрепление демографической политики и дополнительную помощь родителям, которым предстоит двойная или тройная забота.

"Дополнительная мера поддержки начнет действовать уже с 1 января 2026 года. Семьи будут получать 50 тысяч рублей при рождении двойни и 100 тысяч рублей при рождении тройни. Возраст и доход родителей значения не имеют", — уточнил Роман Бусаргин.

Фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Как будут оформлять выплаты

Профильным ведомствам поручено разработать удобный алгоритм оформления выплат. По словам губернатора, важно, чтобы процесс получения пособия был максимально простым, прозрачным и доступным для всех семей, независимо от их места проживания и социального статуса.

Ожидается, что до начала 2026 года будет создана понятная система подачи заявлений — как через портал госуслуг, так и в многофункциональных центрах.

Почему это важно

Регион продолжает усиливать меры поддержки семей с детьми. Новая инициатива станет дополнительным стимулом для молодых родителей и позволит частично компенсировать расходы, возникающие в первые месяцы после рождения малышей.

