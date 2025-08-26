Многодетность без проверки доходов: в Пензе стартует новый подход к соцподдержке

С 1 сентября в регионе изменится порядок назначения мер соцподдержки многодетным. Теперь помощь смогут получать все семьи с тремя и более детьми, независимо от дохода.

Решение и позиция властей

Отмена критерия нуждаемости была одобрена на сессии Законодательного собрания 22 августа.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул:

"Сейчас в нашем регионе проживает более 11 тысяч многодетных семей, где воспитывается порядка 38 тысяч детей. Нужно помогать всем".

Новые меры поддержки

Семьи, где трое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), смогут рассчитывать на:

ежегодную выплату 5 000 рублей на ребёнка школьного возраста,

610 рублей ежегодно на ребёнка до 6 лет,

30% ежемесячной компенсации расходов на жильё и ЖКУ,

594 рубля в месяц (с сентября по май) на проезд школьников общественным транспортом, кроме такси.

Новый праздник для многодетных

В 2025 году в регионе появится особая дата — День многодетной семьи. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Праздник приурочили к дню памяти Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.