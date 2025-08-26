Многодетность без проверки доходов: в Пензе стартует новый подход к соцподдержке
С 1 сентября в регионе изменится порядок назначения мер соцподдержки многодетным. Теперь помощь смогут получать все семьи с тремя и более детьми, независимо от дохода.
Решение и позиция властей
Отмена критерия нуждаемости была одобрена на сессии Законодательного собрания 22 августа.
Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул:
"Сейчас в нашем регионе проживает более 11 тысяч многодетных семей, где воспитывается порядка 38 тысяч детей. Нужно помогать всем".
Новые меры поддержки
Семьи, где трое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), смогут рассчитывать на:
- ежегодную выплату 5 000 рублей на ребёнка школьного возраста,
- 610 рублей ежегодно на ребёнка до 6 лет,
- 30% ежемесячной компенсации расходов на жильё и ЖКУ,
- 594 рубля в месяц (с сентября по май) на проезд школьников общественным транспортом, кроме такси.
Новый праздник для многодетных
В 2025 году в регионе появится особая дата — День многодетной семьи. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Праздник приурочили к дню памяти Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru