многодетная семья
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:11

Многодетность без проверки доходов: в Пензе стартует новый подход к соцподдержке

В регионе расширили меры соцподдержки: выплаты и льготы получат все семьи с тремя детьми

С 1 сентября в регионе изменится порядок назначения мер соцподдержки многодетным. Теперь помощь смогут получать все семьи с тремя и более детьми, независимо от дохода.

Решение и позиция властей
Отмена критерия нуждаемости была одобрена на сессии Законодательного собрания 22 августа.
Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул:

"Сейчас в нашем регионе проживает более 11 тысяч многодетных семей, где воспитывается порядка 38 тысяч детей. Нужно помогать всем".

Новые меры поддержки
Семьи, где трое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), смогут рассчитывать на:

  • ежегодную выплату 5 000 рублей на ребёнка школьного возраста,
  • 610 рублей ежегодно на ребёнка до 6 лет,
  • 30% ежемесячной компенсации расходов на жильё и ЖКУ,
  • 594 рубля в месяц (с сентября по май) на проезд школьников общественным транспортом, кроме такси.

Новый праздник для многодетных
В 2025 году в регионе появится особая дата — День многодетной семьи. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Праздник приурочили к дню памяти Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

