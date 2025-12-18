Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:57

Налог забрали — потом вернут: семейная выплата станет новым финансовым бонусом

Семейную выплату для работающих родителей введут с 1 января 2026 года - Минфин РФ

Власти расширяют систему адресной поддержки семей с детьми, делая акцент на работающих граждан с невысокими доходами. В ближайшие годы этот механизм станет одним из заметных элементов социальной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Минфина России.

Новая мера поддержки с 2026 года

С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки — семейная выплата. На её финансирование в федеральном бюджете на 2026-2028 годы заложено более 385 млрд рублей. Речь идёт о дополнительном инструменте помощи, который, как подчёркивают в финансовом ведомстве, не отменяет уже существующие льготы и пособия.

"На семейную выплату в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку предусмотрено более 385 млрд рублей", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Таким образом, государство заранее закладывает значительные ресурсы на реализацию инициативы, рассчитанной на несколько лет вперёд.

Кому предназначена семейная выплата

В Минфине уточняют, что новая выплата ориентирована на семьи, в которых родители работают, но при этом их доходы остаются невысокими. Мера призвана частично компенсировать налоговую нагрузку и повысить располагаемые доходы таких домохозяйств. При этом подчёркивается, что семейная выплата носит дополнительный характер и не подменяет другие формы господдержки.

Отдельно отмечается, что получатели сохраняют право на все действующие пособия и выплаты.

Налоговый механизм расчёта

Семейная выплата не представляет собой фиксированную сумму. По сути, речь идёт о возврате части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий год. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и фактически перечисленного НДФЛ.

Расчёт суммы поручен Федеральной налоговой службе. Он будет производиться на основе данных о доходах и налогах семьи, которые уже имеются у налоговых органов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самозапрет на азартные игры начнёт действовать в России с 1 сентября 2026 года — РИА Новости сегодня в 15:15
Нажал кнопку — и пути назад нет: как самозапрет перекроет доступ к ставкам

В России с 2026 года появится возможность установить самозапрет на азартные игры. Госдума утвердила жёсткие и необратимые правила отказа.

Читать полностью » Капсульные дома начали продавать на маркетплейсе Wildberries — SHOT сегодня в 15:13
Дом добавили в корзину: как Wildberries превращает покупку жилья в клик мышкой

На Wildberries начали продавать капсульные дома с сауной и "умным домом" — жильё можно выбрать онлайн и установить всего за один день.

Читать полностью » сегодня в 15:03
Праздник на вес золота: где новогодняя корзина дешевле почти на 4 тысячи

Сколько стоит новогодний стол в крупнейших городах России и где праздничная корзина обходится заметно дешевле, показало декабрьское исследование.

Читать полностью » В Госдуме одобрили подтверждение возраста через Max наравне с паспортом — Госдума сегодня в 14:12
Паспорт больше не обязателен: в России придумали новый способ подтверждать возраст при покупке

Госдума одобрила возможность подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака через мессенджер Max. Узнайте, как это изменит рынок товаров с возрастными ограничениями.

Читать полностью » Террористов в колониях предложили изолировать пожизненно — заммуфтия Мустафин сегодня в 13:52
Террор не заканчивается приговором: угроза живёт внутри тюрем

Заместитель муфтия России предложил депортировать иностранных террористов и ужесточить условия содержания осуждённых за радикальные преступления.

Читать полностью » В Госдуму предложили налоговый вычет за ветеринарные услуги — ТАСС сегодня в 13:49
Счёт за лечение больше не приговор: владельцам домашних животных готовят новую льготу

В Госдуму внесли инициативу о налоговом вычете за лечение домашних животных и ветлекарства. Кого это затронет и когда заработает?

Читать полностью » Дело Долиной стало показательным из-за массовости проблемы — депутат Милонов сегодня в 13:45
Скандал оказался шире фамилии: дело Долиной подсветило опасную правовую ловушку

Депутат объяснил, почему дело Ларисы Долиной стало резонансным и как оно выявило системные проблемы гражданского законодательства.

Читать полностью » Закон закрепил госрегулирование рынка обслуживания лифтов — Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ сегодня в 13:05
Лифты под строгим контролем: новый закон изменит правила обслуживания навсегда

Госдума утвердила новые правила обслуживания лифтов в жилых домах. Что изменится для управляющих компаний и почему рынок ждёт жёсткая фильтрация.

Читать полностью »

Новости
92-летняя участница победила в киберспортивном турнире по Tekken 8 в Японии — Siliconera
Мир
Фермеры из 27 стран ЕС заблокировали центр Брюсселя тракторами — SHOT
Мир
Кавелашвили назвал отношения Грузии и ЕС неблагоприятными - РИА Новости
Общество
МТС, Сбер и Т-Банк стали лидерами антифрод-решений в России — Mash
Красота и здоровье
Москвичка столкнулась с тяжёлой аллергией после процедуры в салоне красоты — Москва Live
Россия
Число публикаций о мошенничестве в России выросло на 85% за 2020–2025 годы — исследование
ДФО
Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывоза 100 кг лососёвой икры — ДВ-РОСС
Общество
Управление автомобилем с просроченными правами станет нарушением с 1 января 2026 года — МВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet