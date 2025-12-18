Налог забрали — потом вернут: семейная выплата станет новым финансовым бонусом

Власти расширяют систему адресной поддержки семей с детьми, делая акцент на работающих граждан с невысокими доходами. В ближайшие годы этот механизм станет одним из заметных элементов социальной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Минфина России.

Новая мера поддержки с 2026 года

С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки — семейная выплата. На её финансирование в федеральном бюджете на 2026-2028 годы заложено более 385 млрд рублей. Речь идёт о дополнительном инструменте помощи, который, как подчёркивают в финансовом ведомстве, не отменяет уже существующие льготы и пособия.

"На семейную выплату в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку предусмотрено более 385 млрд рублей", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Таким образом, государство заранее закладывает значительные ресурсы на реализацию инициативы, рассчитанной на несколько лет вперёд.

Кому предназначена семейная выплата

В Минфине уточняют, что новая выплата ориентирована на семьи, в которых родители работают, но при этом их доходы остаются невысокими. Мера призвана частично компенсировать налоговую нагрузку и повысить располагаемые доходы таких домохозяйств. При этом подчёркивается, что семейная выплата носит дополнительный характер и не подменяет другие формы господдержки.

Отдельно отмечается, что получатели сохраняют право на все действующие пособия и выплаты.

Налоговый механизм расчёта

Семейная выплата не представляет собой фиксированную сумму. По сути, речь идёт о возврате части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий год. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и фактически перечисленного НДФЛ.

Расчёт суммы поручен Федеральной налоговой службе. Он будет производиться на основе данных о доходах и налогах семьи, которые уже имеются у налоговых органов.