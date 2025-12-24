Путин потребовал сохранить льготы семьям при росте доходов: формальный порог больше не должен обнулять поддержку

Рост доходов семьи не должен превращаться в повод лишать её льгот — президент Владимир Путин потребовал найти решение, при котором поддержка сохранится даже при формальном превышении установленного порога. Об этом сообщает РИА Новости. Тему подняли после обращения жительницы Тюменской области: она рассказала, что многодетная семья осталась без мер поддержки из-за того, что оба супруга работают, а доход оказался лишь немного выше нужного уровня.

История, которая стала поводом для поручения

Сигнал для обсуждения прозвучал во время прямой линии президента, совмещённой с пресс-конференцией. Жительница Тюменской области пояснила, что семья не получает льготы именно потому, что оба взрослых трудоустроены, а совокупный доход "незначительно превышает" установленный критерий. Путин тогда попросил кабмин рассмотреть меры, чтобы рост доходов не приводил к автоматическому снижению поддержки.

По сути, речь идёт о распространённой проблеме: семья, увеличившая заработок на небольшую сумму, может терять существенные льготы. В результате повышается риск, что дополнительный доход окажется меньше потери от отмены выплат и скидок. Президент обозначил необходимость устранить этот перекос и сделать систему поддержки более гибкой.

Что именно сказал Путин и кому адресовано поручение

Позже Путин вернулся к теме на встрече с членами правительства. Он призвал действовать быстро и принять решение в пользу семей.

"Я очень прошу коллег в правительстве, да и Государственной думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенное решение в пользу российских семей", — сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.

Президент подчеркнул, что вопрос уже обсуждался на уровне правительства. По его словам, он говорил об этом с премьер-министром Михаилом Мишустиным буквально пару дней назад.

Логика решения: чтобы работа приносила выгоду, а не потери

Путин отдельно отметил, что семья не должна терять поддержку, если кто-то из взрослых вышел на работу.