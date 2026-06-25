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Психотип предпринимателя
Психотип предпринимателя
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:56

Успех в работе или семейный кризис: вот что часто рушит отношения

Профессиональные амбиции могут как подпитываться семейной поддержкой, так и блокироваться из-за отсутствия взаимопонимания с близкими, заявила NewsInfo клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. Специалист подчеркнула, что гармония между карьерой и личной жизнью напрямую зависит от качества коммуникации в паре.

Эксперт отметила, что если супруги разделяют профессиональные цели друг друга, возникает эффект усиления, который психолог называет "методом соединения пламени свечей". В подобных тандемах люди чувствуют себя увереннее и достигают больших результатов, так как их цели и взгляды на жизнь совпадают. О том, как важно сохранять баланс в личной жизни и осознавать последствия принятых решений, читайте в материале об изменении отношений с близкими через принятие решений.

"Когда у нас есть соединение общего мнения, интересов, общих взглядов и стремлений, запал самопредъявления становится больше, выше, интенсивнее. Эти люди, как правило, более успешные, у них более повышенный интерес, более горящие своим делом, когда есть поддержка", — отметила Маремпольская.

Однако ситуация меняется, если семья не разделяет деятельность партнера, говорит эксперт. Отсутствие одобрения со стороны "первого круга" — семьи — лишает человека внутренней опоры, заставляя его чувствовать себя изолированным в общественном поле. Неуверенность в себе при отсутствии поддержки может подорвать даже самые амбициозные начинания.

При этом чрезмерный трудоголизм нередко провоцирует семейные конфликты, когда профессиональные задачи начинают вытеснять базовые потребности в общении и внимании, что подробно разобрано в статье о причинах бегства от переживаний в работу на выходных.

Психолог указала на прямую связь между успешностью в делах и умением распределять время между офисом и домом. Трудности неизбежны, если один из партнеров полностью погружается в работу, игнорируя свои семейные обязанности, что часто приводит к разрыву отношений.

В ситуации, когда на кону стоит карьерный рост, важно не упускать из виду необходимость заботы о себе и выстраивание личностных границ. Часто люди, столкнувшиеся с профессиональным выгоранием или неуверенностью в своих компетенциях, ошибочно винят семью в своих неудачах, хотя проблема кроется в разрушительном влиянии синдрома самозванца.

"Близкие люди — это те, с кем мы живем, им надо уделять внимание и время. Когда этот параметр страдает, когда мы полностью погружены в свою самореализацию, будет минус очень серьезный. Это правильная и полноправная претензия близких: что происходит, почему ты ведешь себя, как будто не имеешь семьи?", — пояснила психолог.

В завершение эксперт добавила, что карьера требует от человека либо готовности создавать союз с таким же вовлеченным партнером, либо осознания приоритетов. Попытка усидеть на двух стульях без качественной коммуникации внутри дома редко заканчивается благополучно.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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