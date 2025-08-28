Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:29

Когда боль становится привычкой: как однообразные образы рушат доверие к фильму

ВЦИОМ: 27% зрителей раздражают образы отца-алкоголика и жертвенной матери в фильмах

Почему в российских фильмах снова и снова появляются отец-алкоголик и страдающая мать? Этот вопрос сегодня волнует зрителей не меньше, чем сюжетные повороты. Свежие данные ВЦИОМ показывают: именно клише и повторяющиеся образы вызывают у аудитории наибольшее раздражение.

Штампы, которые перестали работать

"Говоря о том, что раздражает в изображении семьи в фильмах и сериалах, четверть опрошенных (27%) назвали повторяющиеся штампы (алкоголик-отец, жертвенная мать и т. д.). Избитые образы, кочующие из проекта в проект, теряют эмоциональный отклик. Шаблонность и "затертость” образов, сюжетов вызывают отторжение у значительной части аудитории", — говорится в отчёте ВЦИОМ.

Фактически зритель устал от однотипных сценарных решений, где проблемная семья всегда показана через страдание, бытовую драму и унифицированные роли. Люди хотят видеть более разнообразные истории — те, в которых есть место не только боли, но и надежде, выбору, компромиссу и росту.

Трансформация образа семьи на экране

Социологи отметили любопытный сдвиг: за последние тридцать лет восприятие семьи в кино неоднократно менялось. В начале 2000-х годов экранная семья превращается в источник травмы. Герои с разбитыми судьбами и детскими комплексами становятся символами эпохи. Лозунг времени — "каждый сам за себя". Не случайно в этот период зритель чаще встречает одиноких персонажей, которые вынуждены строить жизнь заново после краха доверия и распада связей.

Однако в 2010–2018 годах образ семьи начинает смягчаться. Она становится зоной компромисса, где люди учатся слышать друг друга и находить общие решения. Кино всё чаще показывает семью как выбор, а не как неизбежность. Пусть герои сталкиваются с конфликтами и бытовыми испытаниями, но теперь у них появляется стремление сохранить домашний уют и совместно преодолевать трудности.

Современный этап: семья без диктатуры

С 2019 по 2025 годы на экране вновь усиливается патриархальный мотив, но в изменённой форме. Теперь глава семьи — не авторитарный диктатор, а заботливый человек, готовый брать ответственность и одновременно считаться с желаниями близких. Женщина получает возможность совмещать материнство и работу, а её право на личные амбиции становится нормой. Такой образ семьи отражает ценность партнёрства и совместного поиска решений.

