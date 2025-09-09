2250 километров, двое детей и Верхний Ларс: как дорога превратилась в приключение

По-настоящему длинная дорога нередко начинается с одного "а вдруг". Именно так семья Галеевых решила махнуть из Казани к Чёрному морю — на машине, с двумя детьми, через Кавказ и Верхний Ларс. Источник информации — канал "Урбан Медиа" на Дзене. И вот что из этого получилось: лайфхаки для пути, реальные расходы и пара неожиданностей на границе.

Почему — авто и почему — Грузия

Летом 2025-го Галеевы отказались от самолётов: рейсы срывались и переносились, а сидеть часами в аэропорту с младенцем — сомнительное удовольствие. Идея автопутешествия родилась из простого расчёта: брат семьи предложил идти караваном до Грузии — страны, куда они давно хотели попасть. Расстояние от Казани до Кобулети по дороге — около 2250 км, что подтверждает серьёзность затеи и необходимость планирования ночёвок и пауз.

Подготовка: что взяли и как стартовали

Сборы уложили в сутки. Главный приоритет — чем занять младшего: "фрукты с липучками", карточки с животными, перекусы. Выезд назначили на 03:00, чтобы дети часть пути проспали. В качестве условной "точки схода" наметили Волгоград: если совсем тяжело — останавливаются, смотрят "Родину-мать" и возвращаются.

Длинный день №1: 18 часов за рулём

Половину пути младший спал, остальное время — остановки, перекусы и короткие прогулки. В Татарстане выручали оборудованные АЗС с кофе и туалетами; дальше хорошие места встречались реже, но попался отличный придорожный комплекс "Саратов" — с фонтанами, мини-зоопарком и детской площадкой. Старшему, которому телефон не дают, помогли аудиосказки и игры-загадки. К вечеру — Волгоград, где сэкономили на гостинице за счёт сравнения цен на сайте отеля и агрегаторах: номер за ~2,5 тыс. вместо 5 тыс. рублей.

"Это для проживающих", — рявкнула администраторша, когда семья набрала пол-литра кипятка в дорогу.

Ночёвка выдалась непритязательной, зато короткой: в 04:00 — снова в путь.

День №2: через Калмыкию к Осетии

Пасмурная Калмыкия подарила комфортную температуру и отзывчивых людей. Семья отметила, что Элиста — редкий для европейской части России буддийский регион; действительно, Калмыкия — единственный субъект Европы, где буддизм является традиционной религией, а Элиста известна как центр буддийской жизни.

Финиш дня — Владикавказ: горный воздух, осетинские пироги, детская игровая — всё ради легкого перехода через границу утром.

Верхний Ларс: как прошли и что помогло

Перед подъездом к КПП семья подписалась на телеграм-канал "Верхний Ларс", чтобы ловить сводки по очередям. Российскую сторону прошли быстро — за ~40 минут. Дальше — шесть часов в "нейтралке", но ожидание оказалось терпимым: можно было ходить, воздух — прохладный. Грузинские пограничники — вежливо и без вопросов. В целом для этого пункта пропуска стабильные очереди — не редкость: движение здесь часто ограничивают для грузовиков и время от времени скапливаются километровые хвосты.

Ночевать решили уже в Грузии — в Степанцминде. Сим-карту купили у местных за ~1000 руб. на 7 дней, оформили обязательную грузинскую "автогражданку" (для иностранных машин такая страховка действительно нужна), лари обменяли по "пограничному" курсу на первичные расходы.

До моря — рукой подать, но не шесть часов

От Степанцминды до побережья по навигатору — около шести часов, на деле — девять: дети устали, приходилось чаще останавливаться. По наблюдениям семьи, бензин в Грузии дороже российского, но расход показался ниже — итоговую экономию они объясняют качеством топлива. Языковой барьер минимальный: старшее поколение хорошо говорит по-русски, молодёжь чаще отвечает по-английски.

Точка назначения — Кобулети

Выбор пал на Кобулети — вытянутый вдоль моря курорт в Аджарии, севернее Батуми: пляжи из гальки, меньше толп, чем в больших городах, зелёные окрестности и близость к национальным паркам. Официальный туристический гид по Грузии описывает Кобулети как прибрежный город с богатой историей и мягким климатом.

Жильё бронировали через Booking, но на месте договорились о скидке при оплате наличными — в сумме за неделю сэкономили около 10 тыс. рублей. Пляжи оказались чистыми, в воде — медузы и стайки рыб; режим дня — "море, еда, сон" — идеален для семейного отдыха.

В сторону Батуми: ожидание vs. реальность

В один из дней выбрались в Батуми. Статуя Али и Нино разочаровала масштабом — "на фото казалась в десять раз больше". Фактически это кинетическая стальная композиция высотой около 8 метров, созданная Тамарой Квеситадзе: фигуры ежедневно "встречаются" и "расходятся", иллюстрируя сюжет романа Курбана Саида.

Смягчило впечатление Батумское ботаническое — дендрарий действительно советуют к посещению (семья подтверждает).

Обратная дорога: горячие источники и нервный эпизод

По пути назад заехали к горным горячим источникам: "сидишь как в сауне, вокруг — лес и камни". В Тбилиси ограничились короткой прогулкой по историческому центру и решили вернуться туда без детей.

Инцидент случился уже перед грузинским КПП: местный полицейский потребовал развернуться и начал вызывать подкрепление — муж в какой-то момент перекрыл дорогу машинам, которые пытались обойти очередь. Спор решили миром: семья встала в конец и спокойно пропускала местных.

На нейтральной зоне встали ещё на пять часов — попали на пересменку российских служб (как правило, утром и вечером). На входе в РФ — традиционные вопросы, осмотр багажа и лимит по алкоголю: "максимум 3 л на человека" — семья подчёркивает, что правила соблюдала.

Элиста — открытие путешествия

По дороге домой Галеевы задержались в Элисте — и искренне удивились, почему регион не раскручивают как Дагестан. Здесь — буддийские храмы и монахи, национальная кухня (хуушуры, буузы и др.), кочевая история калмыков — потомков монголов; сам город известен буддийскими святынями и "Золотой обителью Будды Шакьямуни".

Полезные наблюдения и лайфхаки семьи

Выезжать до рассвета. Дети легче переносят первые часы пути.

Дети легче переносят первые часы пути. Игрушки-"мелочи" и аудиосказки. Работают лучше планшета, если придерживаетесь "без экрана".

Работают лучше планшета, если придерживаетесь "без экрана". Сравнивать цены на ночлег. Агрегаторы часто дают промокоды.

Агрегаторы часто дают промокоды. Скидка "на месте". В Грузии нередко можно договориться с отелем при наличной оплате.

В Грузии нередко можно договориться с отелем при наличной оплате. Следить за обстановкой на Ларсе. Стоит подписаться на тематические каналы и покупать сим-карту сразу за границей.

Стоит подписаться на тематические каналы и покупать сим-карту сразу за границей. Страховка обязательна. Оформить грузинскую "автогражданку" нужно всем, кто въезжает на машине с иностранными номерами.

Сколько стоило и стоит ли повторять

Итоговая смета семьи — ~160 тыс. рублей на четверых за две стороны, без экономии на развлечениях и еде. Домой добирались четыре дня, иногда выбирая "просто хороший придорожный отель" по отзывам в картах — и однажды приятно удивились: "чисто, свежий ремонт, приветливый персонал за 3 тыс. рублей".

Финальный вердикт — "поедем ещё, когда младший подрастёт". Маршрут понятен, дети теперь знают, что "долго" — это не страшно, а Кавказ и побережье — ближе, чем кажется: от Казани до Кобулети — примерно 2250 км по трассе, но эта дорога легко превращается в историю — с горами, горячими источниками и новым взглядом на знакомую карту.

Справка по местам из маршрута

Кобулети (Аджария) - спокойный прибрежный курорт севернее Батуми, с длинной набережной и галькой, популярный у семей.

- спокойный прибрежный курорт севернее Батуми, с длинной набережной и галькой, популярный у семей. Статуя Али и Нино, Батуми - кинетическая скульптура Тамары Квеситадзе (около 8 м), "схождение-расхождение" героев романа Курбана Саида.

- кинетическая скульптура Тамары Квеситадзе (около 8 м), "схождение-расхождение" героев романа Курбана Саида. Элиста (Калмыкия) - центр единственного буддийского региона Европы, с действующими храмами и большим буддийским комплексом.

"А мы доехали? А сейчас? А теперь?" — спрашивал старший, пока родители учились главному правилу больших дорог: считать не километры, а моменты.