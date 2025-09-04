Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:32

Власти Приморья решили судьбу заброшенной зоны — проект, который изменит туризм на Дальнем Востоке

Новый курорт на 600 туристов в сутки: в Приморье начали строительство семейного комплекса

На Восточном экономическом форуме власти Приморья и Минвостокразвития подписали соглашение о строительстве нового туристического объекта — комплекса семейного отдыха "Солнечный". Его планируют возвести недалеко от Владивостока, всего в 4,5 километрах от бухты Лазурная.

Новый этап развития туризма в регионе

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина подчеркнула, что подписание соглашения стало фактическим стартом проекта.

"Соглашение подписано — это значит, что уже дан старт реализации проекта. Комплекс будет отвечать современным требованиям организации отдыха и сможет принимать гостей круглый год", — заявила она.

Новый объект призван стать современным центром отдыха, рассчитанным на круглогодичное использование.

Что войдёт в комплекс

Проект предусматривает строительство гостиницы и апарт-отелей, которые смогут ежедневно принимать до 600 человек. На территории появятся бассейны, спортивный зал, открытые площадки для активностей и амфитеатр для культурных мероприятий.

Также планируется масштабное благоустройство: озеленение, создание прогулочных зон и прокладка новых инженерных коммуникаций. Всё это должно превратить "Солнечный" в комфортное пространство для семейного отдыха, спортивных мероприятий и культурных программ.

Финансирование и поддержка

Реализация проекта станет возможной благодаря льготному кредитованию и механизму дальневосточной концессии. На первом этапе уже выделено 6,9 миллиарда рублей. Кроме того, проект включён в мастер-план развития территории, что обеспечивает его приоритетное финансирование и контроль.

Инвесторы и региональные власти уверены, что запуск комплекса станет дополнительным стимулом для развития туризма в Приморье, где растёт спрос на современные инфраструктурные объекты.

История места

На месте будущего комплекса "Солнечный" ранее находилась спортивная база, построенная в 1988 году. Первоначально она предназначалась для подготовки советских олимпийцев, а позднее использовалась как детский лагерь.

Со временем база оказалась заброшенной: корпуса пришли в аварийное состояние, часть зданий была законсервирована, другая — разрушена. Инфраструктура устарела настолько, что её восстановление стало экономически нецелесообразным. Теперь территория получит новую жизнь.

Значение для региона

Проект "Солнечный" станет частью масштабного обновления туристической инфраструктуры Приморья. Власти рассчитывают, что он привлечёт не только российских туристов, но и гостей из соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Развитие внутреннего туризма остаётся приоритетом для Дальнего Востока. По словам специалистов, появление нового комплекса поможет создать рабочие места, увеличить поток туристов и повысить привлекательность региона.

Три интересных факта

  1. Бухта Лазурная под Владивостоком считается одной из самых популярных зон отдыха в Приморье, ежегодно её посещают тысячи туристов.
  2. Механизм дальневосточной концессии позволяет инвесторам реализовывать проекты с государственной поддержкой и частичным финансированием.
  3. В советское время база "Солнечная" принимала не только спортсменов, но и служила площадкой для детских спортивных сборов и лагерей.

