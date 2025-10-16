Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:34

Они не искали славы, а стали примером для всей России: чем живёт деревенская семья-герой

Семья Денисовых из Свердловской области стала призёром конкурса "Семья года — 2025"

Как часто мы задумываемся, что настоящий подвиг может происходить совсем рядом — в тихой уральской деревне? Иван и Виктория Денисовы из Артемейкова, небольшой деревни в Ачитском округе Свердловской области, доказали, что крепкая семья — это и есть главное достижение жизни.

Победа, которая греет сердце

На Всероссийском конкурсе "Семья года — 2025" Денисовы стали призёрами в номинации "Сельская семья". Пара воспитывает четверых детей — двух сыновей и двух дочерей. Младшей всего год, но уже сейчас она растёт в атмосфере любви, поддержки и трудолюбия.

"Пример сплочённости и преданности"

"Семья Денисовых - яркий пример сплоченности, взаимоподдержки и преданности своему делу. В нашем регионе вопросам поддержки семей губернатор Денис Паслер и правительство региона уделяют особое внимание",
— отметил и. о. министра социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Эти слова — не просто формальность. В истории Денисовых есть место и служению, и труду, и воспитанию.

Каждый — герой своего дела

Глава семьи Иван Денисов участвовал в СВО, а теперь работает пожарным — человеком, который каждый день спасает жизни. Виктория Денисова - заместитель директора по воспитательной работе местной школы, где помогает детям расти добрыми и уверенными в себе.

А старшая дочь уже прославилась на всю страну: она победила во Всероссийской олимпиаде "Умники России".

Юбилей конкурса и масштабы признания

В 2025 году конкурс "Семья года" прошёл уже в десятый раз. Организаторы получили 11 тысяч заявок со всей страны, а победителями стали 89 семей в шести номинациях:

  • "Многодетная семья" - 22 диплома

  • "Молодая семья" - 10

  • "Сельская семья" - 14

  • "Золотая семья" - 8

  • "Семья — хранитель традиций" - 20

  • "Семья защитника Отечества" - 15

Церемония награждения прошла в Москве, в национальном центре "Россия" — символично, ведь именно такие семьи, как Денисовы, и составляют основу страны.

