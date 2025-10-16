Они не искали славы, а стали примером для всей России: чем живёт деревенская семья-герой
Как часто мы задумываемся, что настоящий подвиг может происходить совсем рядом — в тихой уральской деревне? Иван и Виктория Денисовы из Артемейкова, небольшой деревни в Ачитском округе Свердловской области, доказали, что крепкая семья — это и есть главное достижение жизни.
Победа, которая греет сердце
На Всероссийском конкурсе "Семья года — 2025" Денисовы стали призёрами в номинации "Сельская семья". Пара воспитывает четверых детей — двух сыновей и двух дочерей. Младшей всего год, но уже сейчас она растёт в атмосфере любви, поддержки и трудолюбия.
"Пример сплочённости и преданности"
"Семья Денисовых - яркий пример сплоченности, взаимоподдержки и преданности своему делу. В нашем регионе вопросам поддержки семей губернатор Денис Паслер и правительство региона уделяют особое внимание",
— отметил и. о. министра социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Эти слова — не просто формальность. В истории Денисовых есть место и служению, и труду, и воспитанию.
Каждый — герой своего дела
Глава семьи Иван Денисов участвовал в СВО, а теперь работает пожарным — человеком, который каждый день спасает жизни. Виктория Денисова - заместитель директора по воспитательной работе местной школы, где помогает детям расти добрыми и уверенными в себе.
А старшая дочь уже прославилась на всю страну: она победила во Всероссийской олимпиаде "Умники России".
Юбилей конкурса и масштабы признания
В 2025 году конкурс "Семья года" прошёл уже в десятый раз. Организаторы получили 11 тысяч заявок со всей страны, а победителями стали 89 семей в шести номинациях:
-
"Многодетная семья" - 22 диплома
-
"Молодая семья" - 10
-
"Сельская семья" - 14
-
"Золотая семья" - 8
-
"Семья — хранитель традиций" - 20
-
"Семья защитника Отечества" - 15
Церемония награждения прошла в Москве, в национальном центре "Россия" — символично, ведь именно такие семьи, как Денисовы, и составляют основу страны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru