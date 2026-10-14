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Многоэтажные дома
Многоэтажные дома
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:38

Покупатели разворачиваются в сторону вторички: новостройки проигрывают по важному для семей параметру

Вторичный рынок жилья может стать основным бенефициаром трансформации государственных программ поддержки, считает эксперт по недвижимости и риелтор Наталья Перескокова. В комментарии для NewsInfo.Ru специалист разъяснила, почему семьи с детьми все чаще обращают внимание на готовые квартиры, несмотря на традиционную популярность строящихся объектов.

Ранее РБК Недвижимость со ссылкой на экспертов сообщило, что вторичное жильё может выиграть на фоне изменений в семейной ипотеке. По оценкам специалистов, 20–25% семей с детьми могут переориентироваться с новостроек на вторичный рынок.

По мнению Перескоковой, переориентация части покупателей на "вторичку" обусловлена стремлением минимизировать финансовые риски и оперативно решить жилищный вопрос. В отличие от строящихся домов, готовое жилье часто предлагается в районах с уже сформированной социальной инфраструктурой. При этом эксперт призывает не спешить с выводами о массовом исходе граждан из сегмента новостроек, указывая на сложность механизмов банковского одобрения.

"На мой взгляд, вторичный рынок действительно может стать одним из бенефициаров изменений в программе семейной ипотеки. Однако я бы не стала автоматически переносить прогноз о переориентации 20–25% семей с новостроек на вторичное жилье в реальные показатели сделок. Между желанием покупателя сменить сегмент и возможностью приобрести квартиру на подходящих условиях есть существенная разница", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что для семейных пар критически важен размер ежемесячного платежа. В ряде локаций стоимость квадратного метра в старом фонде оказывается ниже, чем в проектах на стадии котлована. Однако покупателям необходимо учитывать не только цену договора, но и расходы на отделку, а также специфические требования кредитных организаций. Сегодня ипотека предполагает тщательную юридическую проверку как самого объекта, так и платежеспособности клиента.

"Важен фактор стоимости. В отдельных локациях вторичное жилье может оказаться доступнее сопоставимой по площади квартиры в новостройке. Но здесь необходимо учитывать не только цену объекта, но и расходы на ремонт, возможный первоначальный взнос, ипотечную ставку и итоговую переплату. Поэтому вторичный рынок будет привлекательнее не для всех семей, а прежде всего для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены, качества и удобства проживания", — пояснила риелтор.

Для строительной отрасли возможный отток клиентов создаст условия жесткой конкуренции. Девелоперам придется пересматривать ценовую политику и предлагать более гибкие финансовые инструменты. Подобная ситуация уже фиксировалась экспертами, когда покупатели уходили от новостроек из-за чрезмерно завышенных ожиданий застройщиков. Перескокова добавила, что оживление вторичного сегмента полезно для рынка, так как оно запускает цепочки альтернативных сделок.

Тем не менее, существенным барьером остаются жесткие рамки льготных программ. Даже если семья планирует переезд, изменение условий кредитования может ограничить перечень доступных для покупки объектов. В таких реалиях заемщикам приходится балансировать между комфортным графиком выплат и итоговой стоимостью заемных средств. Нередко длинная семейная ипотека приводит к значительной переплате, что также влияет на выбор в пользу более дешевой "вторички".

"В конечном счете выиграет тот сегмент, который предложит семье наиболее понятный и финансово посильный способ решить жилищный вопрос. А для рынка в целом важно, чтобы изменения ипотечных программ не просто перемещали спрос из одного сегмента в другой, а сохраняли возможность приобретения жилья для российских семей", — резюмировала Перескокова.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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