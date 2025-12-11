Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:23

Семейная ипотека может стать роскошью: почему москвичи скупают квартиры как горячие пирожки

Спрос на новостройки в Москве вырос на 48% в октябре — Баталин

Рынок столичного жилья переживает новый всплеск активности: покупатели спешат оформить сделки, опасаясь скорого ужесточения условий семейной ипотеки. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные ГК "Садовое кольцо", где фиксируют заметный рост спроса как в Москве, так и в Подмосковье.

Рекордный рост сделок

В октябре в Москве и Московской области было заключено около 4 тысяч сделок с жилой недвижимостью. Это на 48% больше, чем в тот же месяц годом ранее, когда на рынке насчитывалось примерно 2,7 тысячи договоров. Одновременно девелоперы отмечают рост средней стоимости квадратного метра, что не мешает спросу оставаться повышенным.

Такой скачок активности не ограничивается столичным регионом. По наблюдениям участников рынка, аналогичный, а иногда и более заметный рост сделок демонстрируют и другие субъекты страны. В итоге октябрьский результат становится частью общероссийского тренда, в котором желание сохранить доступ к льготным программам перевешивает опасения по поводу подорожания жилья.

Страхи вокруг семейной ипотеки

Ключевым триггером ажиотажа стала информация о возможных изменениях в правилах семейной ипотеки с нового года. Покупатели опасаются, что льготный кредит останется доступен только одному из супругов, что ограничит вариативность сделок и снизит привлекательность программы для семей. Дополнительное напряжение создают обсуждения идеи привязать размер процентной ставки к количеству детей.

На этом фоне девелоперы фиксируют повышенную активность в своих проектах.

"У девелоперов сейчас идет активная стадия реализации. Мы это видим на примере нашего проекта в Красногорске: в ноябре план сделок превышен более чем на 110%. Несмотря на рост цен из-за инфляции, спрос высокий. Покупатели опасаются, что условия семейной ипотеки ужесточат и приобрести квартиру будет еще сложнее", — рассказал коммерческий директор ГК "Садовое кольцо" Анатолий Баталин.

Для компаний это означает возможность ускорить выполнение планов продаж за счёт переноса спроса на текущий год.

Психологический фактор и планы девелоперов

Неопределённость параметров реформы заставляет людей действовать на опережение. Покупатели до конца не понимают, какие конкретно условия семейной ипотеки могут измениться и затронут ли корректировки другие льготные продукты, в том числе программы для IT-специалистов. Поэтому многие предпочитают закрыть сделку до конца года, чтобы зафиксировать уже известные условия, вместо того чтобы ждать итоговых решений.

Эксперты, опрошенные девелоперами, связывают происходящее с эмоциональной реакцией на новости о возможных изменениях. Психологи отмечают, что страх утратить накопления или упустить выгоду подталкивает людей к активным действиям, и покупка недвижимости в этом контексте воспринимается как самый понятный инструмент сохранения денег. Жильё здесь выступает не только как финансовый актив, но и как осязаемый результат усилий, что усиливает ощущение защищённости.

В совокупности эти факторы превращают неопределённость вокруг будущего семейной ипотеки в катализатор рекордных продаж новостроек. На этом фоне у девелоперов появляются шансы закрыть 2025 год с показателями, которые заметно превзойдут результаты прошлого года, если текущий уровень спроса сохранится хотя бы в ближайшие месяцы.

