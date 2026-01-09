Больше никаких лазеек: как государство будет бороться с обходными схемами в семейной ипотеке

С 1 февраля правила выдачи семейной ипотеки в России станут строже — изменения затронут саму модель оформления льготного кредита и закроют лазейки, которыми пользовались заемщики в последние годы. Нововведения направлены на борьбу с обходными схемами и более точное соответствие программы ее социальной цели. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарии экспертов финансового и юридического рынка.

Созаемщики вместо двух ипотек

Ключевое изменение касается статуса супругов при оформлении кредита. Теперь муж и жена должны выступать созаемщиками по одному договору семейной ипотеки с господдержкой. Возможность оформить льготный жилищный кредит каждому из супругов по отдельности будет исключена.

По словам экспертов, это решение направлено на пресечение злоупотреблений. Доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов пояснил, что ранее некоторые заемщики брали вторую ипотеку не для улучшения жилищных условий, а с инвестиционными целями — для последующей аренды или перепродажи. Кроме того, мера призвана бороться с так называемыми "донорскими схемами", когда семьи с детьми оформляли льготные кредиты в интересах лиц, не подпадающих под условия программы.

Как работали лазейки в правилах

Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак рассказал "Российской газете" о распространенных кейсах. В таких ситуациях сначала один из супругов оформлял семейную ипотеку на небольшую квартиру в новостройке, а спустя время второй супруг становился единственным заемщиком по новому льготному кредиту — уже на более просторное жилье.

"То есть, по сути, пара, которая хорошо зарабатывает, использовала лазейку в правилах госпрограммы для собственной выгоды: брала две льготных ипотеки, накопив кругленькую сумму на два первоначальных взноса, а затем сдавала одну квартиру и арендными деньгами гасила оба долга", — пояснил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

Новые требования должны сделать подобные схемы невозможными.

Возможные дальнейшие изменения

Эксперты отмечают, что остальные условия семейной ипотеки пока сохраняются, однако обсуждение дополнительных корректировок продолжается. Среди инициатив — ограничение покупки жилья по программе регионом фактического проживания семьи, а также дифференциация процентной ставки в зависимости от числа детей.

В частности, предлагается повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком и снизить ее до 4% для семей с тремя и более детьми.

"Потенциальный рост ставки может сделать семейную ипотеку менее массовой и более таргетированной именно на решение демографических задач, а также снизить процент одобрения кредитов", — считает Исмаил Исмаилов.

По его мнению, такие изменения потребуют от заемщиков более высокого дохода и устойчивой кредитной истории.