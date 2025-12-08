Семейная ипотека станет привилегией? Новые правила, которые изменят всё

Семейная ипотека, по мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, должна служить реальной поддержкой для устойчивых семей, а не становиться универсальной льготой для всех желающих. В беседе с Pravda.Ru парламентарий отметил, что программа показала свою востребованность, однако для повышения её эффективности необходимо точно определять круг её получателей.

Изменения в правилах предоставления ипотеки

Ранее РИА Новости со ссылкой на Александра Якубовского, члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщили, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу изменения в правилах предоставления семейной ипотеки. Основным нововведением станет принцип "одна семейная ипотека на одну семью". Это нововведение сделает программу более адресной и предотвратит злоупотребления. Якубовский отметил, что новый подход позволит более точно определить, кто из граждан действительно нуждается в поддержке.

Милонов подчеркнул, что подобная мера должна поддерживать не просто любые семьи, а именно те, которые строят долгосрочные отношения и растят детей. Он выразил недовольство тем, что программа порой используется формально: когда супруги берут ипотеку, а затем разводятся, что искажает саму идею поддержки семей.

"Семейная ипотека — это не просто льготный кредит, это способ помочь семьям, которые действительно развиваются и планируют долгосрочные отношения", — отметил депутат.

Условия для многодетных семей

Для повышения справедливости Милонов предложил идею введения дифференцированных условий по ставке в зависимости от числа детей в семье. Он уверен, что чем больше детей в семье, тем более льготные условия ипотеки должны быть предложены.

"Мы рассчитываем, что появится регрессивная шкала, где размер процентной ставки будет зависеть от количества детей. Для семей с тремя детьми ставка может быть одной, а для многодетных семей — ещё более льготной, вплоть до нулевой ставки", — рассказал депутат.

По его словам, это станет логичным шагом в сторону социальной справедливости и поддержки семейных ценностей. Виталий Милонов отметил, что параметры программы находятся на стадии проработки и будут окончательно определены после согласования с правительством, Центробанком и Минфином.